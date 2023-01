Casette, bilancio con il segno più Ma la notte i ladri fanno man bassa

di Mario Bovenzi

Le feste che si sono appena concluse hanno due facce, come del resto ogni medaglia. Le illustra Maurizio Giatti, presidente del consorzio festa del regalo, un po’ infreddolito oltre il bancone della casetta, tra re magi e asinelli, presepi e stelle comete, pastori e angeli miniature di un Natale ormai passato. Ha il segno più la prima faccia. "Siamo partiti un po’ in sordina – così traccia il bilancio del mercatino in piazza –, poi abbiamo acceso i motori. Tanti i turisti, bene gli affari. La gente si è fermata alle casette, ha fatto acquisti". Poi il viso si fa scuro. "Siamo stati bersagliati da furti ed episodi di vandalismo – l’altra faccia delle casette –, sette gli episodi. Hanno forzato le porte delle strutture, rubato le luminarie che scorrono lungo il bordo del tetto. Luminarie che adesso dobbiamo pagare noi, parliamo di 500 euro. In qualche casetta hanno svuotato il magazzino, si sono portati via anche salami, dolciumi". Furti che hanno un po’ il sapore amaro di uno sfregio magari dettato dalla noia. Ma il consorzio già pensa di correre ai ripari. "Il prossimo anno – riprende Giatti – organizzeremo un servizio di sorveglianza molto probabilmente con un presidio fisso, rinforzeremo anche i lucchetti delle porte, le serrature". Il consorzio festa del regalo sarà in piazza con i suoi operatori per altri tre anni, è stata firmata la convenzione con il Comune. Un riconoscimento del lavoro che commercianti ed artigiani hanno svolto con la loro presenza in piazza, le casette portano turisti, girano soldi e ottimismo. Hanno svuotato il magazzino di Islam Umer i ladri. "Mi hanno portato via quasi tutto – dice rassegnato –, per fortuna non sono riusciti ad entrare dove espongo i prodotti". E indica gli aerei, la torre di Pisa, i velieri di balsa usciti incolumi dal raid. Debora Mingozzi e Giovanni Mosconi, l’aria densa dell’aroma di peperoni e cipolle, sfornano piadine a pieno ritmo. "Siamo qui da cinque anni, anche questa edizione è andata bene", raccontano. La scia della salsiccia si mescola a quella dello zucchero a velo. Giorgio e Gianluca Benetti, della Benetti dolciaria, rappresentano una tradizione. Su torroni e nocciole è impresso l’anno 1969, la data di nascita di un’azienda di terza generazione. Sono di pelle agende e quaderni di Rachid Assabbane; di ceramica gatti, tazze e il piatto per la salama da sugo fatti a mano da Elisabeth Occhi e Sergio Arce, artigiani di Serravalle, aderenti a Cna come gli operatori di una parte delle casette. "Il fatturato è tornato ai livelli precedenti alla pandemia", spiega Alessio Mari, il volto incorniciato da libri e calendari, una tradizione in piazza. "Ha cominciato mio nonno", svela, le luminarie a disegnare sul suo volto un’ombra. "In molte casette le hanno strappate, la prossima volta non ci faremo trovare impreparati".