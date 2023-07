Casini, l’"ultimo democristiano" protagonista al Museo Brindisi

"Non sono l’ultimo democristiano, ne vedo tanti in giro per l’Italia. Certo, la Dc non esiste più, ma ci vorrebbe più metodo democristiano nella politica di oggi". Quale metodo sarebbe? "In primis il rispetto per l’avversario, la capacità di ascolto e il valore del confronto". In ottima forma nonostante l’afa, Pier Ferdinando Casini ha esordito così, nei giorni scorsi al Museo Remo Brindisi, in occasione della presentazione del suo libro ’C’era una volta la politica’ (Piemme), organizzata da Alessandro Pasetti e Leonardo Romani, in collaborazione con la libreria Mondadori Bookstore di Lido Estensi nell’ambito della rassegna ’Librandosi’. Intervistato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino, il senatore - che in luglio ha tagliato il traguardo dei quarant’anni da parlamentare - ha raccontato storie, aneddoti e curiosità legate alla Prima e alla Seconda Repubblica fino ai giorni nostri. Memoria storica di questi passaggi epocali della politica italiana, ha ricordato il suo emozionante esordio in Parlamento, il rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana (da Fanfani a Forlani, "maestro indimenticato", da Andreotti a Moro), passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra, il rapporto con Berlusoni e la presidenza della Camera. Un testo potente, quello di Casini, che sa ricostruire con sguardo saggio e acuto i momenti salienti di un’esistenza al servizio della cosa pubblica. E poi c’è la sua Bologna dove tutto comincia, l’amicizia con i ferraresi Dario Franceschini e Nino Cristofori, il rapporto con i presidenti del Consiglio, la sua passione per la politica estera e il confronto con i pontefici: un patrimonio di esperienze che ha tenuto il pubblico incollato alla sedia per più di un’ora. A portare il saluto introduttivo l’assessore alla cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari

re. fe.