Caso antenna, il verdetto del Tar. Accolto il ricorso della società: "Inammissibili ritardi negli atti"

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna (sezione prima) ha accolto il ricorso presentato da Inwit contro la determinazione del Comune e il parere della Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che dettavano la modifica strutturale (abbassamento) di una torre di telecomunicazione già realizzata a San Martino, ritenendo questi atti illegittimi e inefficaci in quanto intervenuti dopo la formazione del silenzio assenso.

La sentenza stabilisce che ritardi e gestioni non corrette delle pratiche amministrative relative alla realizzazione di infrastrutture digitali da parte del Comune non possono trasformarsi in danno per l’operatore richiedente che ha rispettato correttamente tutte le prescrizioni di legge. La decisione chiarisce inoltre un altro punto fondamentale, ovvero che le valutazioni di compatibilità paesaggistica di queste opere devono essere puntuali e specifiche, per cui anche rilievi sull’impatto visivo devono essere formulati in termini analitici ed esplicativi. La vicenda oggetto della sentenza origina dalla presentazione da parte di Inwit dell’istanza ai sensi dell’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di un’infrastruttura digitale di telecomunicazione, a cui avevano fatto seguito i nulla osta di Arpa, Aeronautica Militare, Enac e del Consorzio di Bonifica. Nel mese di giugno Inwit aveva anche ottenuto il parere favorevole della Commissione qualità architettonica e paesaggio del Comune, secondo cui l’intervento non comprometteva i valori paesaggistici del bene vincolato.

Ciò nonostante e decorsi i termini per la formazione del silenzio assenso, il Comune ha richiesto parere alla Sovrintendenza competente che, tardivamente, ha confermato sì la possibilità di costruire una torre per abilitare la connettività dei territori indicati, ma ha ordinato importanti modifiche strutturali e, in particolare, l’abbassamento di due metri del palo e il diverso posizionamento degli apparati di telecomunicazione. Da qui il ricorso e l’accoglimento da parte del Tar Emilia Romagna di tutte le istanze e ragioni di Inwit.

re. fe.