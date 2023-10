"Caso Apostolico, mi sento meno sicuro sul fronte giustizia"

Caro Carlino,

dopo quanto ho letto e appreso dai quotidiani e dalle tivù, nel riguardo della Giudice Iolanda Apostolico, direi di non sentirmi più sicuro, come un tempo, della giustizia italiana. Questa signora, ai vertici della nostra magistratura, secondo me, sta commettendo degli errori deontologici. Fossi in lei mi legherei ad un partito politico, naturalmente di sinistra estrema; e svolgerei proselitismo per venire poi eletta in questo partito. Nel caso appena enunciato, dovrebbe lasciare la magistratura per il bene di tutti gli italiani e della magistratura stessa. Distinti saluti,

Giacomo Giorgi

* * *

QUELLA VORAGINE

SUL RACCORDO

PER PORTO GARIBALDI

Caro Carlino,

mi rivolgo a te per chiedere un aiuto per cercare una risoluzione rispetto ad una questione che, oltre a me, è accaduta a diversi utenti della strada, il 24 apile del 2022, sul raccordo Porto Garibaldi Ferrara. All’altezza del km 14, in direzione Ferrara, vi era una grossa voraginebuca, la quale, non essendo segnalata, mi ha provocato una foratura del pneumatico anteriore sinistro, oltre ad uno spostamento dell’asse veicolare. Nel mentre, è anche arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha potuto constatare l’accaduto. Il giorno seguente, quando ho denunciato il fatto presso il comando della stazione di Portomaggiore, al fine di presentare una specifica richiesta di rimborso all’Anas, responsabile del tratto in questione. Chiedo, cortesemente, alla vostra testata, prima di procedere giudizialmente (purtroppo, nonostante il mandato conferito ad un legale, non è stato ancora possibile giungere ad una definizione stragiudiziale della vicenda), evitando così di creare un ulteriore “ingolfamento” dei tribunali, con questioni da risolvere bonariamente, di sensibilizzare questa situazione, la quale si protrae da oltre un anno. Ringrazio anticipatamente per l’interessamento,

Alessandro Veratelli

* * *

UNA POESIA

PER LA GIORNATA

DEL PANE

Caro Carlino,

un ricord dla miè infanzia par la giurnada dal pan. Ogni smana in casa da miè nona, fat solament co il man, a s’impastava e as cuoseva la ciupeta, che festa cla iera cla giurnada, i furnar inquò ie quasi scumparì, com purtrop la ciupeta fata tuta a man.

Eridano