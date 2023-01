"Caso Ariosto, Macario non faccia la vittima Niente discriminazioni"

Caro Carlino,

ti scrivo questa mia ultima missiva come testimonianza finale del mio povero stato di pendolare. Sono ‘sequestrato’ sul regionale 17628 RavennaFerrara previsto in arrivo alle ore 18.24. Da oltre un’ora il treno è fermo nei pressi del passaggio a livello di via Fabbri sulla strada di Torre Fossa gentilmente abbattuto – pare – dal solito automobilista incivile e impunito. La forza pubblica non si degna di intervenire e noi poveri passeggeri ammiriamo la campagna by night. Trovo indecente che siamo stati dimenticati qui. Quando poi leggo che l’assessore ai trasporti della Regione Emilia Romagna intende partire a tarda primavera col treno diretto tra le due belle città d’arte ora unite nel destino di un’unica Camera di commercio mi sento lievemente preso per i fondelli. Siamo sempre fermi. Sono le 19.24. Un’ora fa dovevamo arrivare in stazione a Ferrara. Ricordatevi di noi, un abbraccio ai nostri cari ed un ultimo commiato al mio giornale preferito. Cordialità.

Un abbonato

g. d.

***

Caro Carlino,

non discuto la buona fede e le intenzioni di Manuela Macario (presidente di Arcigay Ferrara, protagonista della polemica scoppiata durante un’assemblea di istituto al liceo Ariosto, ndr), ma chiedere in una assemblea agli studenti di alzarsi in piedi se si riconoscono come Lgtb o hanno parenti Lgtb mi sembra una forzatura inaccettabile, una sorta di invito a fare outing senza spontaneità. Quasi una schedatura, anche se non voluta. Io mi sarei sentito in imbarazzo. Perché avrei dovuto rivelare (faccio un esempio) che sono gay o ho un fratello gay? Oppure che, rimanendo seduto, sono eterosessuale, rendendo pubblica una scelta riservata e personalissima? Se il ‘metodo Macario’ è quello descritto dalle cronache non mi sembra che Manuela renda un buon servizio alla causa per cui si batte. E al posto della preside mi sarei comportato nello stesso modo, non per censurare la Macario (che non deve atteggiarsi a vittima di inesistenti discriminazioni) ma per tutelare la sacrosanta privacy degli studenti.

Daniele Vecchi