Caso Ariosto, Macario: "Voglio stare nelle scuole"

FERRARA

Il caso Ariosto non conosce fine. O meglio, dal battage scatenato a seguito dell’aspra discussione tra la presidente di Arcigay Manuela Macario e la dirigente del liceo Ariosto Isabella Fedozzi – e al profluvio di repliche e controrepliche che ne sono susseguite – il baricentro della questione è diventato politico. Sì, perché i consiglieri di Ferrara Nostra (Savini, Pignatti e Caprini), nel corso dell’ultima seduta hanno chiesto di discutere un ordine del giorno sulla vicenda. Documento del quale "ora noi chiediamo l’immediato ritiro, anche come dimostrazione di coerenza di questa amministrazione". È una Manuela Macario sempre più determinata a parlare, ieri sera nel corso di una riunione con alcuni iscritti del circolo, convocata proprio per discutere dell’eventuale approvazione di questo ordine del giorno e di inevitabili riverberi politici. "Il documento di Ferrara Nostra si pone in netta contraddizione con quanto fa questa amministrazione in tema di diritti civili e tutela delle persone Lgbt – scandisce Macario – . Non solo, se venisse approvato costituirebbe un precedente pericoloso: le scuole sarebbero in qualche misura assoggettate alla politica. Qui si valicano dei confini di libertà e autonomia che non devono essere superati". Il punto cruciale, secondo la presidente di Arcigay è che l’odg mette in discussione "la possibilità che le nostre attività possano essere svolte nelle scuole". Dunque al di là "dei toni offensivi verso la mia persona – prosegue – si offende un’intera comunità e un circolo che lavora in stretto contatto sia con le scuole che con il Comune, e con i servizi sociali". Insomma la matassa resta ingarbugliata. Ma alla prova c’è la coerenza di "un’amministrazione che si è sempre dimostrata vicina alle nostre istanze, anche con atti concreti: se l’ordine del giorno venisse approvato, si faticherebbe a comprendere". All’assemblea anche qualche politico: Ilaria Baraldi (Pd), da sempre vicina alle rivendicazioni Lgbt, il segretario provinciale dem Nicola Minarelli e Sergio Golinelli (Sinistra Italiana). Chissà che non maturi anche un contro-documento, per smontare l’ordine del giorno.

Federico Di Bisceglie