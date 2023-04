Caso Arquà, udienza rinviata a maggio

A causa dello sciopero degli avvocati penalisti e dei magistrati onorari, ieri in tribunale sono state rinviate le udienze in programma. A partire da quella in dibattimento, davanti al Tribunale in composizione collegialee (presidente il giudice Piera Tassoni) del processo che vede imputati per tentata concussione, Roberto Ferrari, l’ex direttore dell’unità operativa di Cardiologia e l’attuale direttore Gabriele Guardigli. Udienza rinviata al 10 maggio prossimo. Rinvio anche per l’udienza relativa al procedimento che vede indagata la consgliera comunale Rossella Arquà e il vicesindaco Nicola Lod, in qualità di parte offesa, che si oppone alla richiesta parziale di archiviazione di alcune accuse. Udienza rinviata al 24 maggio.