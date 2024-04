"Caso Azzolini, da Balboni frasi inaccettabili"

"Inaccettabili le insinuazioni dell’assessore Alessandro Balboni. Piena solidarietà al candidato di Fratelli d’Italia Francesco Azzolini per le minacce apparse su un manifesto elettorale e massima condanna a simili gesti ignobili, ma insinuare una correlazione o una responsabilità per alcuni post usciti nei giorni scorsi è grave e offensivo". Valerio Aldighieri, candidato per il Consiglio comunale nella lista del Pd, interviene a seguito delle scritte minacciose comparse sul manifesto elettorale di Azzolini e sul dibattito nato prima e a seguito dell’episodio. "Discussioni nate – spiega – non per denigrare il candidato la cui proposta di riaprire via Azzo Novello è comunque apprezzabile, ma per evidenziare il paradosso di voler proporre una soluzione a un problema avallato dal sindaco Fabbri che lui stesso appoggia, quando sarebbe bastata una telefonata.

Proposta chiaramente strumentale in quanto il problema era già stato ampiamente sollevato sia dall’opposizione, sia da centinaia di cittadini per mezzo di una petizione che ha avuto l’effetto di accelerare la riapertura, che a detta del sindaco non sarebbe avvenuta almeno fino alla costruzione di una nuova rotatoria".

A Balboni, conclude, "prima di lasciarsi andare a gravi insinuazioni e a darci lezioni di confronto politico, consiglio di guardare in casa propria e nella fattispecie al gruppo Facebook istituzionale Ferrara Rinasce che lui stesso gestisce, dove ogni giorno compaiono post rivolti agli avversari politici ricchi di offese e insulti di ogni tipo e senza alcuna moderazione. Gruppo, tengo a precisare, appendice della comunicazione istituzionale e quindi a spese dei contribuenti".