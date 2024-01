Caso Bergamini, il medico legale:: "Quando fu travolto era già a terra"

A distanza di 34 anni dalla sua autopsia (la prima fatta sul corpo di Denis Bergamini quasi due mesi dopo il suo decesso) il medico legale Francesco Maria Avato ha la possibilità di spiegare, per la prima volta in un’aula di tribunale, cosa vide sulla salma del calciatore argentano del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. È stato lui l’unico teste della nuova udienza del processo in corte d’Assise che vede come unica imputata Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore. Incaricato, nel gennaio del 1990 di effettuare l’esame autoptico sul corpo di Denis, in una saletta allestita all’interno del cimitero di Boccaleone, Avato non era mai stato sentito prima. In aula, rispondendo alle domande dell’avvocato Angelo Pugliese, legale di Internò, ha confermato le conclusioni alle quali giunse 34 anni fa ossia che il corpo del giovane "era già steso per terra quando è stato sormontato dal mezzo pesante con un moto lento che ne ha causato una breccia all’altezza del bacino con la fuoriuscita delle viscere e una copiosa perdita di sangue che riconosco come causa della morte". Nella sua relazione di allora Avato non ha individuato altre fratture se non nella zona del bacino: "Escludo ci possa essere stato un urto con il mezzo e un abbattimento", manifestazioni tipiche di un investimento. Sulla circostanza ha affermato: "Mi sono sempre chiesto come abbia fatto a trovarsi sotto al camion e ad avere delle lesioni con tracce di morchia sul corpo. E soprattutto come mai all’apertura della bara mi sono trovato un corpo nudo? A quel corpo è stato fatto un sopruso".

Nella sua relazione del 1990 Avato descrisse un corpo in condizioni didatticamente eccezionali che però oltre alla lesione all’addome presentava qualcosa di rilevante anche a livello polmonare. "I suoi polmoni –afferma – erano soffici, espansi". E sui polmoni espansi di Denis ha ruotato l’intera udienza. Sempre in quella relazione del 1990 Avato parla di enfisema acuto e rottura dei setti alveolari. Per chiarire alcuni aspetti in contrapposizione il pm Primicerio ha chiesto ed ottenuto il confronto tra Avato e i consulenti Roberto Testi e Margherita Neri della Procura e Vittorio Fineschi della famiglia Bergamini. Altro argomento sul quale si è tornati con più interrogativi è il cuore di Denis trovato in buone condizioni da Avato ma "vuoto", privo di sangue. Per lo stesso medico legale questo indica che Denis fosse ancora vivo quando è stato sormontato dal camion.