Caso Bidente, i primi testimoni

L’ex derittrice del servizio veterinario dell’Ausl è stata sentita ieri in tribunale nell’ambito del processo sul presunto sfruttamento di lavoratori utilizzati per contrastare l’epidemia di aviaria che colpì nel 2017 lo stabilimento Eurovo di Codigoro. Secondo la ricostruzione della Guardia Finanza vennero usate dalla coop Bidente delle aziende in supabbalto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl. Proprio su questo punto è stata sentita l’ex dirigente, che ha spiegato di aver scoperto in seguito l’impiego di lavoratori in subappalto (proprio dopo un’ispezione delle fiamme gialle). La dirigente ha spiegato che il servizio veterinario non è tenuto al controllo sull’impiego di manodopera, ma si occupa che le procedure sanitarie e lo smaltimento delle carcasse avvenga nei modi conformi alla legge. Per quanto accaduto all’Eurovo nel 2017, sei persone sono state rinviaste a giudizio e quindici operai si sono costituiti parte civile, al fianco della Cgil. La vicenda giudiziaria, lo ricordiamo, prende le mosse da un incidente che coinvolse alcuni operai stranieri, un mese e mezzo dopo l’inizio di un’epidemia di aviaria alla Eurovo. Le indagini, coordinate dal pm Andrea Maggioni, portano ad accertare che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica. L’attenzione della guardia d finanza si focalizza quindi sull’appalto da cinque milioni affidato alla cooperativa del Bidente, con sede in provincia di Forlì. Quest’ultima, però, aveva concesso in subappalto ad altre tre società i lavori di abbattimento dei capi di pollame. Secondo gli inquirenti, quel subappalto sarebbe avvenuto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl. Le imprese subappaltatrici avrebbero inoltre reclutato per quell’incarico diversi lavoratori extracomunitari "approfittando del loro stato dibisogno". Gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi (presidente, vicepresidente della Bidente) e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane.