Caso Bidente, i subappalti per l’aviaria. La presidente: "Risposto all’emergenza"

Il legale rappresentante e presidente della coop Bidente all’epoca dei fatti, Elisabetta Zani, è stata sentita ieri in tribunale nell’ambito del processo sul presunto sfruttamento di lavoratori utilizzati per contrastare l’epidemia di aviaria che colpì nel 2017 lo stabilimento Eurovo di Codigoro. Secondo la ricostruzione della Guardia Finanza vennero usate dalla coop Bidente delle aziende in subappalto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl. In aula la presidente all’epoca dei fatti di coop Bidente Zani ha sottolineato che i subappalti erano stati attivati dopo aver risposto a un’emergenza e alla richiesta di potenziamento dell’Ausl. La coop aveva assicurata personale pari a 100 persone, ma la richiesta di accorciare i tempi aveva costretto la cooperativa ad attivare dei subappalti senza l’autorizzazione. Autorizzazione che si riteneva implicita, dal momento che per iscritto andrebbe chiesta venti giorni prima e, alla luce di un’emergenza, non c’era il tempo per farlo. Zani ha anche sottolineato che il lavoro era stato eseguito in modo soddisfacente e che subappaltando non c’era stato alcun guadagno da parte della coop; anzi un aggravio di spese come ha confermato il consulente della difesa, sentito in aula, prima della presidente. Per quanto accaduto all’Eurovo nel 2017, sei persone sono state rinviaste a giudizio e quindici operai si sono costituiti parte civile, al fianco della Cgil. La vicenda giudiziaria, lo ricordiamo, prende le mosse da un incidente che coinvolse alcuni operai stranieri, un mese e mezzo dopo l’inizio di un’epidemia di aviaria alla Eurovo. Le indagini, coordinate dal pm Andrea Maggioni, portano ad accertare che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica. L’attenzione della guardia d finanza si focalizza quindi sull’appalto da cinque milioni affidato alla cooperativa del Bidente, con sede in provincia di Forlì. Quest’ultima, però, aveva concesso in subappalto ad altre tre società i lavori di abbattimento dei capi di pollame. Secondo gli inquirenti, quel subappalto sarebbe avvenuto in maniera indebita e senza l’autorizzazione dell’Ausl. Le imprese subappaltatrici avrebbero inoltre reclutato per quell’incarico diversi lavoratori extracomunitari “approfittando del loro stato dibisogno”. Gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi (presidente, vicepresidente della Bidente) e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane.

Matteo Radogna