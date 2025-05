Caso Burgatti, silenzio dalla scuola

Ieri si è svolto il consiglio straordinario all’istituto Burgatti in relazione alle frasi choc su Hitler e Mussolini pronunciate da alcuni alunni durante un’ora di supplenza, costate una nota all’intera classe. Sulle prime si parlava anche di un cellulare sequestrato per motivi politici a un alunno di Azione studentesca, anche se su questo episodio – oggetto di un’interrogazione al ministero dell’Istruzione da parte del senatore Alberto Balboni – dalla scuola non arrivano conferme. Da qui era nato anche un botta e risposta a distanza tra Balboni e il sindaco Accorsi. Il senatore ha addirittura querelato il primo cittadino per diffamazione. Ieri il consiglio straordinario ha cercato di fare luce sui fatti. In ogni caso, la preside Annamaria Barone Freddo fa sapere che riferirà quanto emerso all’ufficio scolastico. "Molte cose emerse – spiega la dirigente – non sono affatto vere e i responsabili delle illazioni si assumeranno le loro responsabilità".