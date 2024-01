Caso Cardiologia, parla Carradori

È stato l’esame dell’ex direttore generale dell’ospedale Sant’Anna Tiziano Carradori il fulcro dell’udienza di ieri del processo he vede imputati per tentata concussione, Roberto Ferrari, l’ex direttore dell’unità operativa di Cardiologia e l’attuale direttore Gabriele Guardigli. Al centro, la selezione per un posto in Cardiologia. L’esame dell’ex direttore si è focalizzato anche e soprattutto sulle modalità con cui avveniva l’assunzione dei medici all’azienda ospedaliera. "Non mi sono mai occupato di assunzioni – ha spiegato Carradori – se non nell’autorizzare le procedure".Il caso tornerà in aula il 7 febbraio.