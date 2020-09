Ferrara, 10 settembre 2020 - Nell'articolo online sul caso di Luca Caprini, abbiamo erroneamente attribuito a Gianni Tonelli, parlamentare della Lega ed ex segretario nazionale del Sap, dichiarazioni che in realtà, all'emergere della vicenda, erano state rese da Luca Paoloni, suo successore nel ruolo di segretario nazionale del sindacato di polizia di cui Caprini è referente provinciale e regionale. Era Paoloni dunque, in quella circostanza, a dire che la vicenda era strumentalizzata, sottolineando l'integrità e la professionalità del poliziotto ferrarese. Di qui l'errata attribuzione, della quale ci scusiamo con l'onorevole Tonelli.

