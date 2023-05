"Caso carriera alias, il genere non è un optional"

Caro Carlino,

ho letto l’articolo che parla della carriera “alias” in un istituto tecnico cittadino. A parte l’impressione che il preside di quella scuola voglia fare il primo della classe rispetto ai suoi colleghi, mi sembra che quel preside dia per scontato che la scelta dell’ identità di genere sia un fatto possibile e positivo. Io non la penso così. Partendo da tale presupposto basta infatti che un uomo dichiari di autopercepirsi come donna per essere trattato come tale (e magari fruire anche delle “quote rosa”). Invito il preside in questione a leggere e a meditare l’intervista a Kathleen Stock, pubblicata sul Carlino l’8 maggio. La Stock, femminista di lungo corso e lesbica dichiarata, dice che non possiamo a nostro piacimento mutare il sesso biologico che la natura ci ha assegnato. Fermo il rispetto per ogni orientamento, il genere non è un optional che possiamo gestire come ci pare. Prima di compiere scelte discutibili che danno per scontate teorie altrettanto discutibili sarebbe il caso di meditare sulle parole di Stock e di altre femministe storiche che vedono messe in pericolo le conquiste di tante donne che hanno lottato per l’emancipazione femminile e che domani, invece, potrebbero trovarsi costrette a dividere una stanza di ospedale e relativo bagno con uomini che si autopercepiscono come donne. Chissà se il preside sarebbe contento di vedere una sua parente in un simile situazione.

Giustina Ferrari