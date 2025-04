"Caso Cecchettin, si insegna ad essere assassini?"

Caro Carlino, l’omicidio di Giulia Cecchettin con 75 coltellate da parte del suo assassino Filippo Turetta non è stato un atto di crudeltà, secondo quanto stabilito dalla Corte di assise di Venezia, ma dovuto solo al fatto che l’assassino era “inesperto e inabile”. Stante così le cose mi domando perché non viene inquisito, come correo, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara che non ha inserito tra le materie di studio una materia avente per scopo quello di insegnare come si deve uccidere una persona a coltellate onde evitare che in futuro si ripetano omicidi per mano di persone inesperte. Giancarlo Vicentini

* * *

NON SI MINACCIA UN SINDACO: SOLIDARIETÀ AD ALAN FABBRI

Caro Carlino, per mio conto è una cosa vergognosa la lettera minatoria al sindaco di Ferrara, e spero che venga individuato il responsabile. Un sindaco che sta facendo di tutto per risollevare la città con eventi e infrastrutture lasciate in declino per anni! Uno può pensarla diversamente dal suo colore politico ma non si minaccia di morte lui e la sua famiglia. Questa non è una contestazione ma un fatto molto grave! Per questo esprimo la mia solidarietà ad Alan Fabbri! Grazie per la pubblicazione, saluto cordialmente f. m.