Caso Cidas, presunte pressioni per ‘punire’ Servelli: chiesti due anni e 10 mesi per l’assessore Lodi

Ferrara, 29 ottobre 2024 – Due anni e dieci mesi di reclusione. E' la richiesta formulata dalla procura per l'assessore Nicola Lodi, a processo in rito abbreviato per la vicenda delle presunte pressioni sulla cooperativa Cidas. La vicenda è arrivata ieri alla fase della discussione.

L'ipotesi di reato è induzione indebita a dare o promettere utilità. Oltre alla richiesta di condanna della procura, la parte civile - Daniel Servelli, il dipendente della società per il quale sarebbe stato richiesto un provvedimento disciplinare rappresentato dall'avvocato Gaia Fabrizia Righi - ha chiesto una provvisionale da ventimila euro.

La difesa, sostenuta dall'avvocato Carlo Bergamasco, ha invece insistito per l'assoluzione. Al termine della discussione il giudice ha rinviato al 17 dicembre per la sentenza. La vicenda al centro del processo ruota attorno alle presunte pressioni che Lodi avrebbe compiuto sul coimputato Bertarelli affinché quest’ultimo prendesse provvedimenti disciplinari nei confronti di Servelli, reo di aver scritto sui social frasi offensive contro l’assessore (diffamazione per cui Servelli è stato condannato a pagare una multa).