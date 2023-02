Caso Cidas: il giorno della sentenza Concussione, il gup decide su Lodi

Ci siamo. Oggi è il giorno della decisione del giudice dell’udienza preliminare sulla vicenda giudiziaria più grave, quanto a reato contestato, che ha riguardato il vicesindaco Nicola Lodi in questi anni, finito sotto inchiesta per concussione. Il gup Danilo Russo è infatti chiamato a sentenziare sull’istanza del pubblico ministero Ciro Alberto Savino che a novembre scorso, al termine di una lunga requisitoria, ha chiesto la condanna del vicesindaco a due anni e otto mesi di reclusione. Di contro l’assoluzione invocata dei legali che assistono il vicesindaco, gli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello.

Il fatto. L’episodio che ha portato Lodi sotto inchiesta risale al periodo di piena pandemia, quando a maggio del 2020 inviò una mail al presidente della Cidas, Daniele Bertarelli, affinché prendesse provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente della cooperativa di servizi che ha importanti appalti con l’amministrazione comunale, perché quest’ultimo, Daniel Servelli lo aveva offeso in un’occasione pubblica. Cioè quando Lodi si presentò in ospedale a Cona per omaggiare i sanitari in un periodo così complesso per loro e nel fare una foto di gruppo: invitato, Servelli si rifiutò commentando con una frase ritenuta offensiva, poi ripetuta sul social Facebook. Da qui, secondo l’ipotesi accusatoria del pm Savino, la decisione di Lodi di fare pressioni sul presidente della Cidas, affinché la facesse ’pagare’ al suo dipendente. Richiesta vergata in una mail, seguita da un effettivo cambio di mansioni da parte di Servelli (il quale, di contro, è stato condannato a dicembre scorso per diffamazione a mezzo social, proprio per lo stesso episodio).

Le conseguenze. Il reato di concussione è tra quelli per cui la scure della legge Severino si abbatte fin dalla sentenza di primo grado. Nel caso, quindi, in cui Lodi venisse condannato, a quel punto scatterebbe in automatico la sospensione per diciotto mesi. Automatismo che non arriva dal giudice stesso che emette la sentenza, ma in virtù della sua decisione sarà compito del prefetto applicare l’automatismo della sospensione dalla carica da amministratore pubblico, anche se l’impossibilità ad agire scatta fin da subito dopo la lettura dell’eventuale sentenza di condanna. Diciotto mesi di sospensione che si trasformeranno in decadenza definitiva se la condanna dovesse diventare definitiva. Nel caso in cui, invece, in questi diciotto mesi a seguito di un probabile ricorso dell’imputato, dovesse arrivare una sentenza di assoluzione, a quel punto la sospensione decadrebbe immediatamente. Al contrario, in caso di conferma della eventuale condanna di primo grado nei primi 18 mesi di sospensione, scatterebbe un ulteriore periodo di sospensione di diciotto mesi in attesa dell’eventuale ricorso alla Corte di Cassazione.

Cristina Rufini