Caso Cidas, l’Appello: "Da Lodi istanze legittime, non pressioni sulla coop"

La vicenda Cidas si prepara al secondo round. L’ex vicesindaco Nicola Lodi ha depositato l’atto di appello alla sentenza che lo ha condannato in primo grado a due anni e dieci mesi (con sospensione dalla carica in forza della legge Severino) per induzione indebita a dare o promettere utilità in relazione alle presunte pressioni sulla cooperativa finalizzate a spingere il presidente Daniele Bertarelli (a processo separato per la stessa vicenda) a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente (la persona offesa Daniel Servelli), reo di averlo insultato.

Sono sette i motivi attraverso i quali l’ex amministratore, assistito dall’avvocato e docente Vittorio Manes, punta all’assoluzione in Appello, cercando di far crollare il verdetto del giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli. Il primo e principale motivo si sofferma sulla configurabilità del reato contestato. Secondo il legale di Lodi, ci sarebbe una "radicale inconciliabilità" tra i fatti in esame e il reato. In particolare, a fronte di diversi episodi "dal contenuto denigratorio", Lodi si sarebbe rivolto alla coop di cui Servelli è socio e dipendente per chiedere la valutazione di quei comportamenti. Manes parla di "legittimo disappunto" e di una "richiesta di verificare i contegni" di Servelli che esula da qualsiasi "connotazione in termini di pressione psichica".

A supporto di ciò, le parole di Bertarelli che avrebbe vissuto la vicenda "soltanto come una scocciatura", la quale non ha mai creato "alcuna forma di pressione sull’operato della cooperativa che non ha mai correlato alcuna conseguenza rispetto ai consolidati rapporti con il Comune". Insomma, dalla vicenda emergerebbe la "radicale e pacifica assenza di una qualsivoglia situazione induttiva sull’operato di Cidas" e la carenza di soggezione da parte della cooperativa che ha "autonomamente deciso la propria condotta".

Il secondo motivo torna sulla configurabilità dell’induzione indebita, soffermandosi sulle ragioni che hanno spinto Lodi a inviare le due famose mail al numero uno della società. Secondo il legale, infatti, la sentenza impugnata "trascura di considerare che le mail sono state inviate a seguito dei contegni denigratori" tenuti nei suoi confronti da Servelli. Insomma, una reazione "del tutto comprensibile" per "tutelare la propria posizione e veder cessare" tali condotte.

Il terzo motivo si focalizza sulle intenzioni di Lodi, il quale non avrebbe in alcun modo voluto abusare dei propri poteri da vicesindaco per perseguire il presunto vantaggio mentre il quarto analizza l’utilizzabilità delle dichiarazioni di Bertarelli in sede di indagine. Gli ultimi tre vagliano la riqualificabilità delle accuse in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o minacce (reati procedibili a querela e quindi destinati a cadere in quando mancherebbe tale atto da parte della persona offesa), le attenuanti e le statuizioni civili.

Per riaprire la partita si attende ora soltanto la fissazione dell’udienza in corte d’Appello.