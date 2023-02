Caso Cidas-Lodi, il giudice "Fu un’azione persuasiva"

Una condotta dal carattere "persuasivo o suggestivo" più che intimidatorio. A cinque giorni dall’ordinanza letta in aula è possibile capire meglio (e dalle parole dello stesso giudice) le ragioni che stanno dietro alla decisione del tribunale sull’affaire Cidas-Lodi. Il gup Danilo Russo, lo ricordiamo, giovedì ha restituito gli atti al pubblico ministero per cambiare l’imputazione contestata al vicesindaco Nicola Lodi. Non più concussione, ma induzione indebita a dare o promettere utilità. Ed è infatti nel perimetro dell’articolo 319 quater del codice penale che il tribunale inserisce l’azione che sta alla base del processo sulle presunte pressioni dell’amministratore affinché il presidente di Cidas Daniele Bertarelli spostasse ad altra mansione il dipendente della cooperativa Daniel Servelli, reo di averlo insultato (il lavoratore subì conseguenze disciplinari, ma più blande rispetto a quelle richieste dal vicesindaco).

La qualificazione del fatto. Nel documento il giudice spiega come la pubblica accusa abbia configurato una concussione unica "a strascico", commessa da Lodi nei confronti di Bertarelli ma con effetti ‘a cascata’ su Servelli. In caso di concussione per interposta persona, però, al fine di configurare il reato in questione è necessario che "nella vittima vi sia consapevolezza che denaro o altra utilità sono voluti dal pubblico ufficiale attraverso l’intermediazione del terzo". Condizione che, secondo il tribunale, nel caso in questione non si sarebbe concretizzata. Non emerge, scrive Russo, che la volontà di Servelli "sia stata coartata dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale (Lodi, ndr), quanto piuttosto dalla reiterata azione di pressione" del presidente di Cidas (la cui posizione processuale "non viene chiarita" e che, afferma il magistrato, nella ricostruzione ‘originaria’ dovrebbe in teoria essere il concusso). Non solo. Al lavoratore non sono mai state "esplicitamente prospettate le richieste formulate da Lodi", quanto piuttosto "la necessità di non bruciare i rapporti tra Comune e cooperativa".

La modifica. Insomma, secondo il gup il fatto risulta "in parte diverso" rispetto a quello finora contestato all’amministratore. L’imputato, afferma il magistrato, "facendo leva sulla propria qualità" ha preso contatti con il presidente di Cidas per segnalargli il comportamento sgradito tenuto dal dipendente. Il tutto mettendo in gioco "il mantenimento dello status quo ante", cioè "quel proficuo e duraturo rapporto di collaborazione" tra Comune e società che "altrimenti si sarebbe potuto deteriorare con conseguenze sfavorevoli per la cooperativa". Una condotta "reiterata", sottolinea il giudice, dal carattere "persuasivo e suggestivo e non tanto intimidatorio". Il destinatario, infatti, non si è trovato davanti "all’alternativa secca tra subire un danno o evitarlo". Il presidente di Cidas, puntualizza poi il giudice, sembra accogliere la richiesta "più per convenienza e per tutelare gli interessi dell’ente che per l’effetto intimidatorio" di Lodi. Per questo, conclude l’ordinanza, l’azione rientra nell’induzione indebita, qualificazione che però non corrisponde al capo di imputazione finora discusso in aula. Da qui la necessità di restituire gli atti al pm e ricominciare tutto da capo.

Federico Malavasi