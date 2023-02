Caso Cidas-Lodi Nessuna sentenza, atti inviati alla procura per rivedere le accuse

di Federico Malavasi Il giorno della verità sul caso Cidas si è concluso senza una sentenza. Il giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo, chiamato ad esprimersi nel processo in rito abbreviato che vede sotto accusa per concussione il vicesindaco Nicola Lodi, dopo un’ora e mezza di camera di consiglio è tornato in aula con un’ordinanza che restituisce gli atti al pubblico ministero per una modifica del capo di imputazione. Nel farlo, il gup ha delineato anche un possibile orientamento, quello dell’articolo 319 quater del codice penale. Non quindi la concussione, per la quale non ci sarebbero gli estremi, ma l’induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta di un illecito introdotto nel 2012 per ‘spacchettare’ la concussione e separarla dall’induzione. Codice alla mano, la fattispecie punisce con la reclusione da sei anni a dieci anni e mezzo "il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Questa, dunque, l’ipotesi di reato che la procura sarà ora chiamata a valutare. Tecnicismi a parte, il risultato è che adesso si dovrà ricominciare tutto da capo. Il pubblico...