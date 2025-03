Caso Cidas, nuova udienza: "Mi disse basta commenti. Io temevo per mia madre"

"A seguito del colloquio con il presidente temevo conseguenze sul piano lavorativo, soprattutto per la posizione di mia madre che aveva un contratto a termine". Il presidente in questione è Daniele Bertarelli, numero uno della cooperativa Cidas imputato per induzione indebita a dare o promettere utilità in uno dei due filoni in cui si è diviso il processo per le presunte pressioni sulla società da parte dell’ex assessore Nicola Lodi (già condannato in primo grado nell’altro troncone giudiziario) al fine di ottenere provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente, Daniel Servelli. A raccontare quel colloquio con Bertarelli, diventato l’elemento cardine del procedimento, è lo stesso Servelli. Il lavoratore, parte civile con l’avvocato Gaia Fabrizia Righi, è stato ascoltato a lungo ieri mattina, nell’ambito dell’udienza del processo che vede imputato il presidente. Servelli ha parlato per oltre due ore davanti al collegio giudicante, rispondendo alle domande del pubblico ministero Ciro Alberto Savino, dell’avvocato Righi e del legale del numero uno della coop, l’avvocato Simone Trombetti. Prima di entrare nel merito dell’imputazione, Servelli ha ricostruito l’antefatto del caso Cidas, dalla foto ‘mancata’ con l’allora vicesindaco Lodi in visita all’ospedale di Cona durante la pandemia fino a quel commento su Facebook ritenuto offensivo dall’ex amministratore e al centro di un processo per diffamazione, che ha visto il dipendente della cooperativa condannato a una multa.

La testimonianza ha poi virato sul richiamo verbale ricevuto da Servelli subito dopo i fatti e sul colloquio avvenuto nell’agosto del 2020 con Bertarelli, conversazione che la persona offesa ha registrato con il proprio cellulare. "Ero in ferie quando mi hanno avvisato che il presidente mi voleva vedere – spiega in aula –. In tanti anni alla Cidas lo avrò visto due o tre volte e non avevo mai affrontato un colloquio con lui. Ho pensato che ci fosse lo zampino di Lodi e ho appurato che in effetti c’era uno zampino abbastanza importante". Le domande del pm hanno cercato di scavare nei sentimenti provati da Servelli in quella mezzora di faccia a faccia con Bertarelli. "Mi chiedeva di smettere di commentare, di far finta che il vicesindaco non esistesse – aggiunge –. Io non capivo. Se lo faccio durante il lavoro è un discorso, ma al di fuori del servizio non posso fare ciò che voglio? Mi sono sentito privato della mia libertà". E ancora. "Mi sono sentito dire che avrei messo in difficoltà i rapporti di Cidas col Comune... Possibile che Servelli metta in difficoltà una cooperativa grande come Cidas?". Il ragionamento si è poi spostato su una delle frasi chiave dell’imputazione, pronunciata – stando all’accusa – da Bertarelli. "Il presidente mi disse ‘lei non è nella cooperativa per lo Spirito santo’", facendo riferimento anche al fratello e alla madre del dipendente, tutti impiegati in Cidas. "Mi è sembrata una frecciata mirata – così Servelli –, mia madre era la più debole avendo un contratto a termine. Temevo che andassero a colpirla. E il suo contratto non fu rinnovato". Tornando sulle sensazioni di quei momenti, il lavoratore ha riferito di aver avuto "l’impressione di essere controllato. Non ero tranquillo, per un po’ ho smesso di scrivere sui social. Sono un operaio che vive del proprio lavoro: non ho vissuto bene l’essere convocato dal presidente, l’essere nel mirino del politico di turno, finire nel tritacarne". Il caso tornerà in aula il 2 luglio.