"Caso Cpr, l’arcivescovo non sta facendo politica. A lui la mia gratitudine"

Caro Carlino,

monsignor Gian Carlo Perego è arcivescovo della Diocesi di Ferrara-Comacchio e Presidente della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Come è possibile che componenti del Parlamento e rappresentanti istituzionali non conoscano eo non abbiano mai sentito parlare della Fondazione Migrantes ? Ed è così anomalo che il Presidente di tale Fondazione espliciti il suo pensiero proprio sui migranti e sul trattamento a loro riservato? Sarebbe assai strano che non se ne occupasse! Non è “politica”, la sua. È il semplice esercizio del suo ruolo. Ma sembra che ai rappresentanti della destra al governo del Paese e di questa nostra città sia assai sgradito lo svolgimento del proprio ruolo da parte di chi esprime opinioni diverse dalle loro, da chi dissente, da chi osa esercitare il diritto di critica, da chi non si genuflette. Sono tanti quelli che hanno scelto la genuflessione ma, per fortuna mia e di tanti altri, c’è chi non lo ha fatto e non lo farà. A loro tutta la mia gratitudine. E, insieme alla gratitudine, esprimo la mia solidarietà a quanti, nonostante attacchi di vario tipo, continueranno a svolgere la loro attività libera da condizionamenti. Grazie per la pubblicazione, saluto cordialmente

Patrizia Bianchini

* * *

LA SINISTRA

HA GIÀ

IL SUO CANDIDATO IDEALE

E SI CHIAMA PEREGO

Caro Carlino,

la sinistra ha il candidato giusto per le prossime elezioni amministrative della città di Ferrara ma non sa di averlo, forse per la sua nota miopia politica. Il candidato perfetto è colui che ritiene essere Ferrara “piu’ in sintonia con il governo delle migrazioni di Salvini e Piantedosi”. Si chiama Gian Carlo Perego e, quando libero dalle visite dei dieci Cpr italiani, fa l’arcivescovo della ciocesi di Ferrara-Comacchio. Ma la sinistra brancola nel buio e, ripeto, per fortuna del centro destra non si rende conto di avere in casa la soluzione ai propri guai politici. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente la redazione,

Sisto Finessi, Codigoro