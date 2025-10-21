Caso Marcigliano, svolta nel civile. Morì dopo l’intervento all’utero. L’ospedale condannato a risarcire

C’è un punto fermo, 51 mesi dopo, sulla morte di Elisabetta Marcigliano, scomparsa non ancora 56enne il 20 luglio 2021 all’hospice dell’Ado al termine di una lunga agonia. A calcarlo è il tribunale civile, nella persona del giudice Monica Bighetti che in 19 dettagliate pagine di sentenza, riconosce come "la scelta terapeutica dei medici è stata inadeguata" e che, soprattutto, vi "sia ampia prova della colpa dei sanitari dovendosi ritenere certamente incongrua la scelta di procedere all’asportazione dell’utero mediante morcellazione e non ’en bloc’". Un operato che "accerta e dichiara" la responsabilità civile dell’ospedale Sant’Anna "per la morte anticipata" di Elisabetta; ospedale condannato ora a pagare oltre 350mila euro di danno patrimoniale e non al marito, Mario Fornasari, giornalista di Qn e Carlino oggi in pensione, il quale oltre quattro anni sta battagliando con ogni forza per portare a galla la verità.

Il calvario di Elisabetta iniziò il giorno di Ferragosto del 2018 quando si rivolse al servizio di Ginecologia d’urgenza per "forti dolori addomino-pelvici". La Tac segnalò una neoformazione di natura del tutto sospetta di essere già degenerata in cancro, così i sanitari prescrissero un ricovero urgente in classe A.

Il 6 settembre venne operata: le fu asportato l’utero, frantumato all’interno del corpo per consentire l’estrazione. In quel modo, però, avvenne la dispersione delle cellule cancerogene. Iniziò un lunghissimo ciclo di chemiaterapia, seguito da un secondo intervento chirurgico all’ospedale Federico II di Napoli, fino all’ultimo ricovero all’Ado dopo che "le condizioni della paziente andavano via via peggiorando". Il decesso arrivò il 20 luglio 2021. Lì è iniziata la battaglia del marito il quale ha sempre sostenuto, carte e consulenze alla mano, l’esistenza di "un nesso di causalità tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della consorte" o quantomeno "la significativa riduzione della durata e della qualità della vita residua".

I consulenti dell’ospedale, scrive ora il giudice, "sostengono che i sanitari che hanno frammentato l’utero non abbiano toccato il tumore. Ma tale assunto non è condivisibile". Perché "l’utero doveva essere rimosso intatto, come detto dai Ctu, e non frammentando alcuna delle parti della struttura che conteneva la massa sospetta". Ecco perché quella decisione dei medici "è stata inadeguata" e "ha provocato, secondo un nesso causale del più probabile che non, una anticipazione della recidiva pelvica e di conseguenza una anticipazione del decesso" di Elisabetta.

Interpellato dal Carlino, nessun commento è arrivato dal Sant’Anna. Intanto prosegue l’inchiesta penale che vede indagati tre medici per omicidio colposo.