Caso Maugeri, assolto Ferrari

Roberto Ferrari, ex primario di Cardiologia del Sant’Anna, imputato nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta ai danni della Fondazione Salvatore Maugeri, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Milano. "Al termine di un lungo e sofferto percorso giudiziario, la corte d’Appello di Milano ha restituito la dignità e la reputazione a Roberto Ferrari. I giudici di secondo grado hanno cancellato la condanna inflitta in primo grado dal tribunale di Pavia per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni di Fondazione Maugeri, pronunciando sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste".