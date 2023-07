Caso Mazzoni, banca e broker dovranno risarcire

Una nuova vittoria dei risparmiatori traditi da Raffaele Mazzoni, l’ex broker di banca Mediolanum svanito nel nulla nel 2013 lasciando dietro di sé un buco da undici milioni e 150 famiglie che hanno visto finire in fumo i propri risparmi. Dopo le due sentenze della settimana scorsa, ancora una volta il tribunale civile (con verdetto del giudice Mauro Martinelli) ha ribadito il proprio orientamento con la condanna di Banca Mediolanum e di Mazzoni in solido tra loro a risarcite integralmente il danno subito dagli ex clienti dell’istituto di credito. Ad annunciare la nuova decisione del tribunale è l’avvocato Bruno Barbieri, presidente del Codacons Emilia Romagna. "Nel caso di specie – spiega il legale – dopo aver pagato a titolo di provvisionale al termine del giudizio penale all’ex cliente l’importo di euro 120mila la banca dovrà ora pagare ulteriori 6.883 euro a titolo di danno patrimoniale e 12.064 euro a titolo di danno morale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; oltre a tale importo la banca dovrà corrispondere al risparmiatore ottomila euro a titolo di spese legali". L’ultima sentenza arriva a pochi giorni di distanza da altri due pronunciamenti analoghi. In entrambi i casi l’istituto di credito era stato condannato a pagare integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese legali e di giudizio. E anche in quel caso non si parlava di spiccioli. La banca dovrà infatti versare ai propri ex clienti in un caso 60mila euro (oltre a una provvisionale di novemila già pagata al termine del procedimento penale) e nell’altro 75mila euro (a cui va sommata la provvisionale da 17mila euro già pagata a suo tempo).

Mazzoni, lo ricordiamo, è stato condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato a otto anni e sei mesi di reclusione. Il 19 gennaio del 2017 il giudice Debora Landolfi emise la sentenza di primo grado: undici anni e sette mesi di reclusione. Nel 2019, in Appello, la prescrizione ‘limò’ la pena facendola scendere a otto anni e sei mesi. A chiudere i conti fu la Cassazione pochi mesi più tardi.

f. m.