Caso permessi, l’opposizione contro Bizzarri. Ma il sindaco: "Piena fiducia in lui"

"Piena fiducia" da parte del sindaco Davide Bergamini al suo assessore, mentre le opposizioni invitano Ennio Bizzarri a valutare la possibilità di ‘dimettersi’. All’indomani dell’annuncio dell’udienza, fissata per il 27 marzo, dove l’assessore al bilancio del comune di Vigarano e commercialista Ennio Bizzarri dovrà difendersi, insieme ad altre 47 persone, dall’accusa di "associazione a delinquere finalizzata al falso e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina", la notizia si diffonde insieme alle posizioni di sindaco e consiglieri.

"Esprimo piena fiducia nel lavoro della magistratura – dice il sindaco Davide Bergamini - convinto che al termine di questa vicenda emergerà la verità, dimostrando l’assoluta estraneità dell’assessore Bizzarri". Da qui la conferma: "A lui rinnovo la mia personale fiducia – aggiunge Bergamini - certo che continuerà a svolgere il suo ruolo con l’impegno e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono". Anche la giunta comunale conferma il proprio sostegno, riconoscendo nell’assessore Bizzarri "un valore aggiunto per il nostro comune – dicono - per il lavoro portato avanti con dedizione. Siamo uniti nel proseguire il lavoro per il bene del nostro territorio".

Non la pensano così i consiglieri d’opposizione: "La situazione ci desta molta preoccupazione visto l’importante ruolo che l’assessore ricopre nel nostro Comune – premettono Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua della lista civica ViviAmo Vigarano -. Fermamente convinti che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata – spiegano - attendiamo che la giustizia italiana faccia il suo corso, confidando che venga fatta chiarezza su quanto accaduto che da quanto si evince risulterebbe molto grave".

Non è tutto: "Vista la pesante accusa e nel caso in cui l’assessore fosse rinviato a giudizio – evidenziano – sarebbe opportuno che lui stesso si dimettesse per dimostrare le sue ragioni nelle sedi opportune senza minare la credibilità dell’istituzione che rappresenta. Ad oggi la decisione di sospendere il suo incarico dovrebbe essere una decisione presa direttamente dalla giunta, che dovrebbe valutarlo nel rispetto del ruolo che ricopre e del comune che rappresenta".

"Bizzarri è accusato non per via del suo ruolo politico di assessore al bilancio ma per la sua attività privata di commercialista e gli auguro di riuscire a provare la sua estraneità ai fatti, come dichiara – premette Agnese De Michele della lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’-. Altra cosa, però è la questione politica. Pur essendo garantista, le mie perplessità sono rivolte all’immagine del Comune e ai compiti di un assessore con una delega pesante e importante, come quella al bilancio, con un’accusa altrettanto pesante e importante. Mi aspetto che sindaco e maggioranza con coerenza e onestà intellettuale valutino l’opportunità politica se sospendere Bizzarri o lasciare che continui a ricoprire il ruolo di assessore al bilancio".

Claudia Fortini