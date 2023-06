Caso Pinguini, processo al via

Si dividono le strade dei diciassette imputati finiti a processo nell’ambito della vicenda ‘Pinguini estensi’. Si tratta del secondo filone del caso giudiziario scaturito da una serie di post su un gruppo Facebook (i Pinguini estensi, appunto) ritenuti lesivi della reputazione di Stefano Cucchi (il geometra romano ucciso dopo l’arresto) della sorella Ilaria, della madre Rita Calore e dell’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi. L’accusa, formulata a vario titolo a carico di amministratori, moderatori e commentatori del gruppo social, è diffamazione per fatti accaduti tra tra il 25 novembre e il primo dicembre del 2019. Ieri si è tenuta la prima udienza e, come anticipato, gli imputati hanno imboccato vie diverse. Per cinque dei commentatori la difesa delle persone offese ha rimesso la querela a seguito di un risarcimento e di una lettera di scuse. Per loro scatta quindi l’estinzione del reato. Per tre amministratori del gruppo le persone offese hanno scelto di non costituirsi parte civile, sempre a seguito di risarcimento e scuse. Anche in questo caso, il risultato è l’estinzione del reato per avvenute condotte riparatorie. Quattro imputati hanno scelto di proseguire il processo con il rito ordinario davanti al giudice Alessandra Martinelli (prossima udienza il 13 novembre), mentre altri cinque hanno scelto il rito abbreviato. La posizione di questi ultimi è stata quindi stralciata per essere assegnata a un altro giudice.

f. m.