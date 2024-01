Caso Riberti, il gip si riserva sulla posizione dei due sanitari

Si è discussa in tribunale a Bologna, davanti al gip Maria Cristina Sarli, che scioglierà la riserva nei prossimi giorni, la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per un medico e un’infermiera dell’ospedale Maggiore, accusati dai familiari di Leonardo Riberti, il 21enne morto il 21 giugno 2022 dopo essere uscito da una finestra del reparto di otorinolaringoiatria, dove si trovava ricoverato, precipitando da circa 15 metri. Dopo averli indagati per omicidio colposo il pm Luca Venturi ha chiesto per entrambi l’archiviazione, provvedimento al quale il padre della vittima, assistito dall’avvocato Fabio Anselmo, si è opposto. I due sanitari sono difesi dagli avvocati Fausto Sergio Pacifico e Romano Linguerri. Per la morte del giovane la procura ha invece chiesto il rinvio a giudizio per la responsabile del servizio diagnosi e cura della Psichiatria universitaria di Ferrara, che aveva in cura Leonardo in precedenza. La contestazione è di aver provocato il decesso per non aver informato adeguatamente i sanitari dell’ospedale bolognese dello stato psicotico in cui si trovava il paziente e del rischio che compisse condotte pericolose per se stesso. La decisione del giudice dell’udienza preliminare su questa posizione è prevista per il 19 gennaio.