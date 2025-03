Caso Scalone, prosciolto attivista Pd

Il tribunale ha prosciolto l’attivista Pd Diego Marescotti, imputato di violenza privata ai danni dell’ex vicesindaco Nicola Lodi. La vicenda risale al gennaio del 2022. In quell’occasione, secondo l’impianto accusatorio, Marescotti avrebbe impedito all’allora amministratore di salire lo Scalone del municipio per recarsi al lavoro. L’intero episodio è stato registrato da una telecamera della zona. Ripresa che è stata il fulcro della decisione del giudice Giovanni Solinas, che ieri pomeriggio, al termine dell’udienza predibattimentale, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.