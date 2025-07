Caso stupro, c’è la svolta: trasferita detenuta trans. Ma scoppia nuova bufera

Ferrara, 5 luglio 2025 – Da ieri è nel carcere di Belluno, ospitata nella sezione per detenute transgender. La decisione, per la detenuta quarantacinquenne trans che ha denunciato di essere stata violentata all’Arginone il mese scorso da quattro uomini, è arrivata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La detenuta era arrivata a Ferrara a fine marzo, proveniente da Reggio Emilia, uno dei sei carceri in Italia che ha la sezione per transgender, a differenza dell’Arginone. Fin da subito aveva iniziato a segnalare minacce ricevute e palpeggiamenti, chiedendo alla direttrice dell’istituto e ai garanti comunale e regionale, Manuela Macario e Roberto Cavalieri, di essere trasferita. “Aveva paura – ha spiegato al Carlino Macario – di essere violentata. Come è possibile mettere una detenuta trans in un carcere di soli uomini?”. Il 24 giugno poi la telefonata a Cavalieri denunciando lo stupro che sarebbe avvenuto in una cella: “Mi hanno attirato con l’inganno – ha spiegato – con la scusa del caffè, poi la violenza”. C’è una doppia indagine: una interna all’Arginone e una in Procura per violenza sessuale, al momento contro ignoti. Il caso, portato alla luce domenica dal Carlino, ha scatenato una bufera politica. Fino al trasferimento, ieri mattina, con atto urgente del Dap, rimasto quattro mesi in silenzio.

Il caso

Non c’è pace per l’Arginone. Dopo una settimana di bufera politica – con il caso della detenuta trans, finito direttamente sul tavolo del ministro Nordio con due interrogazione e che sarà al centro di una Commissione in Comune –, i sindacati continuano a gridare rabbia e a chiedere aiuto per una situazione «insopportabile». Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, mette in fila gli ultimi eventi. «Il primo luglio – spiega – un detenuto si è arrampicato sul tetto, il 2 un agente è stato aggredito, altri tre il giorno successivo. Mentre accadeva ciò, un detenuto ha completamente distrutto quattro bracci dei cancelli interni, compromettendo la sicurezza dell’istituto». Una situazione «al collasso», un organico «effettivamente impiegabile di 82 unità» contro le 194 previste. Ciò che continua a crescere, invece, è il numero di detenuti, «con cadenza settimanale», aggravando una realtà «già segnata da tensione continua». Infine la richiesta: «Almeno venti unità immediatamente e il trasferimento dei detenuti responsabili di aggressioni, ai quali deve essere applicato il regime restrittivo previsto dalle norme».

Ma c’è un altro sindacato, il Sinappe, che nei giorni scorsi ha incontrato il prefetto chiedendogli l’aiuto dell’Esercito, che interviene per stigmatizzare la bufera creatasi dopo la notizia del «presunto stupro della trans». E lo fa con una lunga lettera firmata da Roberto Tronca, segretario provinciale. «Riguardo al caso specifico – è la premessa –, che se confermato sarebbe certamente molto grave, è bene ricordare che le indagini sono in corso e che per tutti i soggetti coinvolti vale il principio di innocenza». Sulla presenza della trans a Ferrara, istituto maschile, il Sinappe rigetta le critiche arrivate dal Pd «che sostiene che una donna sia stata ubicata nella stessa cella con quattro uomini». Circostanza «priva del minimo fondamento», perché «il detenuto, pur presentando fattezze femminili, non può essere messo in una sezione tale» in quanto ancora di fatto uomo. Per quanto riguarda poi il regime di isolamento, «la decisione è stata presa a tutela della sua incolumità e non presenta in alcun modo una forma di vessazione o di discriminazione sulle scelte sessuali». Critiche anche verso Arcigay, «che sostiene una presunta invisibilizzazione dei detenuti transessuali e del mancato riconoscimento delle loro peculiarità, altra circostanza non vera. Mai, in nessun caso, le scelte dei detenuti hanno influenzato l’operato del personale di servizio o determinato pregiudizi».

Un «vergognoso clima di caccia alle streghe», per Tronca e il sindacato, «un linciaggio mediatico» caratterizzato anche dall’ispezione a sorpresa – lunedì – della senatrice di Avs, Ilaria Cucchi. «Rimasta del tutto indifferente – continua la lettera – alle continue segnalazioni di criticità riguardo le condizioni lavorative del personale operante effettuate dai sindacati». Gli stessi che da anni «denunciano aggressioni, percosse, vessazioni, provocazioni, umiliazioni subite». Il tutto «nell’assoluta indifferenza della senatrice e di quanti abbiano responsabilità istituzionali». In più occasioni si è «descritto il clima che si vive all’Arginone, allo sbando più totale, e si è chiesto aiuto o ascolto. Invano. Forse il personale di servizio non merita la stessa vicinanza delle istituzioni?».

Da anni la Penitenziaria «è stata depotenziata» – il 30 giugno, in occasione del patrono del Corpo, «il personale non ha dato luogo ad alcun festeggiamento, non c’erano uomini per garantire i livelli di sicurezza» – e «il ricorso alla forza fisica, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene etichettata come tortura e trattata come tale. Da anni parte della politica, della maggioranza della stampa, condizionano l’opinione pubblica e la portano a pensare che ogni volta che si ricorre alla forza, costituisca un abuso». Nemmeno la «richiesta di infoltire i ranghi rivolta al Prefetto «è stata seguita da una risposta». Se davvero, chiude Tronca, «si vuole risolvere il problema carcere, non è puntando il dito contro il personale. Noi abbiamo idee molto chiare su quelli che dovrebbero essere i provvedimenti normativi necessari, ma ovviamente le nostre idee non interessano a nessuno». Il sindacato, infine, «ringraziando il senatore Alberto Balboni e quanti in questi anni ci hanno mostrato sostegno e vicinanza», non intende «in alcun modo farsi strumentalizzare nella battaglia politica della Cucchi, dalla quale prendiamo nettamente le distanze».