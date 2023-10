Caso teleriscaldamento. Comune-Hera, la svolta. C’è il nuovo accordo: "Un tetto alle tariffe"

Dopo tanto clamore, è arrivata la svolta. Un nuovo tetto sulle tariffe e uno sconto sul prezzo per il calore da fonte geotermica. Queste sono le due componenti sostanziali dell’accordo siglato tra Comune e Hera, arrivato a seguito di una lunga trattativa e dopo l’ondata di polemiche che è scaturita a seguito dei fortissimi rincari. L’aggiornamento della convenzione supera, di fatto, l’addendum che era stato inserito nell’accordo dell’ottobre 2022. Con l’avvio della nuova stagione termica e con l’andamento calante dei prezzi del gas, si è reso opportuno introdurre un nuovo meccanismo di tariffazione in relazione alla quota geotermica che consentisse di superare il prezzo fisso a favore di un tetto al prezzo, permettendo all’utenza di godere degli effetti positivi dell’andamento calante del prezzo del gas. L’amministrazione e Hera hanno deciso di non aspettare le nuove regole di Arera e di intervenire con un accordo, con efficacia retroattiva dal primo di ottobre, che favorisca i cittadini allacciati al teleriscaldamento. Si parla di circa 27 mila utenti. E, con la prospettiva dell’allargamento dell’impianto di Casaglia – piano finanziato con fondi Pnrr, oltre venti milioni di euro – l’obiettivo della multiutility in prospettiva è quello di raddoppiare gli allacciamenti.

Come funziona il nuovo accordo? Per il calore prodotto da fonte geotermica, l’accordo integrativo introduce un ’tetto’ massimo al valore assunto da una particolare componente relativa al prezzo finale del gas, quella copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, pari a 45 centesimi al metro cubo. Ciò garantisce che, anche qualora tale componente dovesse superarne il valore, la tariffa del teleriscaldamento per la quota geotermica non risentirebbe dell’aumento oltre il limite stabilito.

Questo nuovo meccanismo tutelerà quindi i cittadini in caso di aumento del prezzo del gas all’ingrosso ma, se il costo dovesse scendere, genererà un effetto positivo in bolletta. Verrà poi applicato al prezzo del calore mensilmente definito uno sconto pari a cinque euro per megawatt ora. Soddisfatto di questa soluzione è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che, da diversi mesi, sta curando il dossier. "Questo accordo è frutto di un tavolo di lavoro avviato più di un nove mesi fa – così Balboni – con lo scopo di farci carico delle richieste dei cittadini e trovare una soluzione all’aumento dei prezzi. L’ascolto dei comitati, anche grazie al ruolo delle commissioni consiliari, è proseguito durante tutto il periodo e l’accordo integrativo presentato oggi è già stato da loro accolto positivamente. Oltre ad avere inserito un tetto alla tariffa della quota geotermica in bolletta abbiamo ottenuto ulteriori agevolazioni a favore dei cittadini. Infatti, abbiamo introdotto uno sconto sulla tariffa del teleriscaldamento per quanto riguarda la quota di calore prodotto da fonte geotermica per renderla più conveniente rispetto alle fonti alternative di riscaldamento e abbiamo previsto un bonus sociale per le utenze più fragili e in difficoltà economica. Il nuovo accordo integrativo ci rende ottimisti per questo inverno termico". "L’accordo siglato rappresenta un’altra azione concreta studiata per andare incontro a cittadini e imprese - sottolinea Stavros Papageorgiou, direttore produzione, trading e Teleriscaldamento di Hera - Dimostra inoltre la grande attenzione che la multiutility e il Comune hanno sempre riservato al servizio di teleriscaldamento. La geotermia resta una risorsa importante per il territorio, che va valorizzata anche per la sua sostenibilità ambientale".