Caso trenino, i motivi della sentenza: "Da Solaroli una proposta seria. Volevano togliersi un’oppositrice"

Quella proposta di un impiego in cambio dell’addio al Consiglio comunale era "seria" e capace di creare "turbamento psicologico nel destinatario". E quindi tale da indurre la consigliera ‘ribelle’ Anna Ferraresi (all’epoca leghista, oggi nel gruppo Misto) a "riflettere sulla possibile dimissione dalla carica". Ad affermarlo è il giudice dell’udienza preliminare Silvia Marini nelle trenta pagine di motivazioni alla sentenza sull’ormai famoso ‘caso trenino’. In settembre, lo ricordiamo, il tribunale aveva condannato l’allora consigliere del Carroccio Stefano Solaroli a due anni e otto mesi di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici per istigazione alla corruzione. Secondo le accuse, Solaroli avrebbe offerto un lavoro come hostess sul trenino turistico all’allora compagna di partito, ormai in aperto contrasto con la dirigenza leghista. A tre mesi della sentenza, il giudice ha depositato le ragioni della propria decisione.

L’elemento centrale è proprio la "serietà" dell’offerta prospettata da Solaroli, tutt’altro che vaga o sconclusionata. Sono molti gli aspetti sui quali Marini insiste a sostegno di questa convinzione. Innanzitutto, illustra il giudice, per quanto l’imputato non fosse coinvolto nelle decisioni sull’affidamento del servizio, appare "evidente come si trattasse di un argomento e di una decisione oggetto di discussione tra amministratori locali, in particolar modo tra il sindaco (Alan Fabbri, ndr) e il vicesindaco (Nicola Lodi, ndr), nonché di pubblicità all’esterno". Oltre a ciò, Marini evidenzia "le modalità del colloquio" con Ferraresi, "in stanza riservata e lontano da occhi e orecchie indiscrete". Cautele, puntualizza il giudice, che "mal si conciliano con una trasparente segnalazione a vantaggio di un’amica o collega di partito". La proposta sembra poi inserirsi in un contesto più politico che non di supporto a Ferraresi in quel momento in difficoltà economica, essendo "esplicitamente ricondotta ai contrasti esistenti con Lodi". A maggior ragione, prosegue il gup, se si riflette sul richiamo fatto durante la conversazione "ai vertici del partito per avere il placet alla formulazione dell’offerta". Sebbene l’indagine non abbia consentito di appurare se si fosse trattato "di pura millanteria o della spendita con cognizione di causa di quei nomi", lo stesso imputato tratta la questione "a livello politico e non di meri rapporti interpersonali". Infine, si legge nel documento, la sollecitazione a Ferrarsi di mantenere il riservo sulla proposta, "rimanda alla prospettazione di un pactum sceleris".

Nei passaggi conclusivi, il giudice si concentra sull’atto contrario ai doveri d’ufficio al quale si sarebbe cercato di spingere la consigliera ‘ribelle’. Tale atto sarebbe consistito "nell’abdicare in via definitiva, in cambio di un’utilità economica, alla libera e incoercibile facoltà di esercitare la funzione pubblica consistente nel partecipare all’attività consiliare in funzione del mandato attribuito dai cittadini". Nel nostro caso, conclude Marini, "l’offerta del posto di lavoro era funzionale ad assicurarsi il risultato di togliersi dal proprio interno un’oppositrice", azione a cui "sarebbe seguita la surroga del primo dei consigliere non eletti della medesima lista". Perciò le dimissioni non sarebbero avvenute per "una scelta discrezionale legittima, bensì a fronte della promessa di un beneficio, violando il dovere di imparzialità del consigliere".