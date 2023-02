Caso trenino, si discute a giugno Parte civile la consigliera Ferraresi

Bisognerà aspettare giugno per conoscere la destinazione giudiziaria del caso trenino. Il processo a carico del consigliere leghista Stefano Solaroli – imputato di istigazione alla corruzione per aver offerto un posto di lavoro sul trenino turistico della città alla ex alleata Anna Ferraresi in cambio di un passo indietro di quest’ultima dal consiglio comunale – è ripreso ieri mattina con un nuovo giudice dell’udienza preliminare. Al posto di Vartan Giacomelli, trasferito al tribunale di Venezia, è subentrata la collega Silvia Marini. Il caso è dunque tornato in aula per ripartire da dove era stato lasciato al momento del cambio. Per prima cosa, Solaroli (assistito dall’avvocato Carlo Bergamasco) ha scelto di essere processato con il rito abbreviato. Il secondo passaggio tecnico è stato quella della costituzione di parte civile della consigliera del gruppo Misto Anna Ferraresi (assistita in questo frangente dall’avvocato Fabio Anselmo). Istanza alla quale il difensore dell’imputato si è opposto (questo punto era già stato oggetto di un duello sul filo del diritto), ma che il giudice ha accolto emettendo un’apposita ordinanza. "Ero certo di avere il diritto di essere nel processo – ha commentato l’avvocato Anselmo –, sono soddisfatto per Anna Ferraresi perché è giusto che sia parte" di questo procedimento. "Hanno provato a tenermi fuori, ma non ci sono riusciti – ha dichiarato Ferraresi –. Io ci sarò perchè nessuno può permettersi di limitare il mio sacrosanto diritto al libero esercizio della mia attività politica e istituzionale. Sono stata eletta dai cittadini che mi onoro di rappresentare. Sono fiera di poterlo fare non per sete di potere, non per convenienza, non in nome di innominabili interessi economici, ma solo nel loro esclusivo interesse. E con questo mi rivolgo a tutti. A prescindere da questo processo". Il giudice ha rinviato al 28 giugno per la discussione e, probabilmente, la sentenza.

Il fatto. Solaroli, come anticipato, è accusato di avere fatto pressioni sull’allora collega di maggioranza e di partito Ferraresi per farla dimettere dal consiglio comunale, in un momento in cui l’attuale esponente del Misto era in rotta di collisione con il Carroccio. In cambio del suo passo indietro avrebbe potuto avere un lavoro a tempo indeterminato come accompagnatrice turistica sul trenino che gira per le strade del centro. Un’accusa (istigazione alla corruzione) che il consigliere della Lega Solaroli ha condiviso per un periodo con il vicesindaco Nicola Lodi, il quale però ormai da mesi è uscito da questa vicenda, dopo l’accoglimento da parte del gip della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. Sono invece rimaste in piedi le accuse all’indirizzo di Solaroli che, stando alla ricostruzione fatta dalla procura, avrebbe cercato di ’comprare’ le dimissioni della ex compagna di partito, prospettandole la possibilità di un lavoro stabile.

L’affaire Cidas. L’udienza sul caso trenino arriva a pochi giorni da un altro importante processo che vede intrecciarsi politica e giustizia: la vicenda delle presunte pressioni su Cidas a opera del vicesindaco Lodi. Giovedì scorso il giudice ha restituito gli atti al pm per una modifica del capo di imputazione. Ora la procura dovrà rimettere mano alle accuse, valutando inoltre la posizione del presidente di Cidas Daniele Bertarelli, finora rimasto fuori dallo spinoso procedimento.

Federico Malavasi