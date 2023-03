Caso Volano, l’assessore Cardi: "A breve il bando sui contributi"

COMACCHIO

Opere efficaci per contrastare il fenomeno dell’erosione sulla costa. È questa la meta indicata nell’incontro di ieri mattina a palazzo Bellini, alla presenza dell’eurodeputata della Lega, Alessandra Basso, cui hanno preso parte il segretario provinciale del ‘Carroccio’ Ottavio Curtarello assieme ad altri esponenti del partito del Ferrarese, la vice sindaco di Comacchio Maura Tomasi e l’assessore all’Ambiente Antonio Cardi. Proprio quest’ultimo ha tracciato un quadro della situazione, a partire dagli interventi che sono stati realizzati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile a seguito della mareggiata che, lo scorso 22 novembre, ha pesantemente colpito Lido di Volano, e le altre opere di ripascimento in fase di realizzazione: tra questi, l’intervento previsto nell’ambito del Progettone 4 che interessa Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa. "Sulla costa – ha riferito – sono stati spesi circa 4 milioni di euro per interventi in somma urgenza, più altri 4,5 milioni per interventi programmati". Per quanto concerne i danni provocati a Lido di Volano, è attesa a giorni la direttiva da parte del Governo per i primi rimborsi per i privati e le attività: "Il Comune dovrà fare un bando e l’istruttoria per stabilire chi avrà diritto al contributo – ha spiegato l’assessore -. Questo bando sarà necessario anche per fare una ricognizione del fabbisogno: nell’immediatezza vengono stanziati 5mila euro per i privati e 20mila euro per le attività, ma non si possono escludere ulteriori finanziamenti e, per questo, sarà fondamentale che gli interessati segnalino tutti i danni subiti nel primo bando". Lo sguardo, poi, è stato proiettato al futuro, a come contrastare efficacemente l’erosione, guardando anche ad eventuali opportunità che possono essere offerte dall’Unione Europea. L’onorevole Basso, alla luce di quanto appreso riguardo le variegate caratteristiche della costa (che presenta alcuni punti più critici rispetto ad altri) ha osservato come sarebbe importante "effettuare uno studio specifico che consenta di individuare le soluzioni più efficaci per affrontare il fenomeno", guardando anche ad esperienze di altre regioni (ad esempio, Veneto e Friuli Venezia Giulia), e ha promesso di interessarsi presso Governo e Regione per tenere alta l’attenzione sul tema, proponendo anche un convegno da svolgersi sul territorio.

v.f.