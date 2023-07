Casottino in fiamme Si pensa al dolo

Tanta paura ieri nel primo pomeriggio a Cento per un incendio che ha preso vita molto a ridosso di case e palazzi. Episodio che al momento si potrebbe dire verosimilmente doloso e per il quale i carabinieri stanno facendo indagini e rilievi. Erano le 14, infatti, quando è scattato l’allarme all’interno della caserma dei vigili del fuoco che immediatamente si sono diretti verso la zona sud della città portandosi sul luogo dove stavano convergendo anche una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale. Intervenuti con autopompa e autobotte sono riusciti a spegnere un incendio che si stava propagando pericolosamente tra la casa e i palazzi. A bruciare, infatti, era una sorta di rimessa in legno per gli attrezzi facendo alzare alte le fiamme che sono arrivate a piegare le tapparelle delle finestre del terzo piano del palazzo. L’incendio si sarebbe allargato anche al vicino canneto arrivando pericolosamente anche alla casa. Le autorità stanno indagando nella direzione del gesto volontario. Sul posto sarebbero infatti state notate persone sulle quali i militari dell’Arma hanno indirizzato la loro attenzione, decisi a far chiarezza. Episodio che pare non essere isolato ma che farebbe seguito anche all’incendio di un’autovettura. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.