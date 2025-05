Cassa di Ravenna, nuova filiale: "Grandi potenzialità di sviluppo"

"Appena qualche giorno fa abbiamo festeggiato il centenario di una filiale, a San Pietro in Vincoli. Oggi celebriamo la nascita di una nuova filiale a Comacchio, città vicina e storicamente amica di Ravenna". Queste le parole del presidente de La Cassa di Ravenna spa Antonio Patuelli che, ieri, è intervenuto all’inaugurazione della nuova filiale dell’istituto di credito nella città lagunare – aperta in piazza XX Settembre, angolo via Zappata – e che si assomma a quella di Porto Garibaldi.

Un ulteriore segnale di impegno, attenzione e sensibilità de La Cassa di Ravenna verso il territorio, in cui "riteniamo ci siano potenzialità di sviluppo di nuove imprese, ovviamente – ha proseguito il presidente Patuelli – con le condizioni biologiche e storiche di luoghi irripetibili, che devono essere conservati, ma ovviamente possono evolvere in qualità e diffusione di chance economiche e di vita". Da parte del presidente non è mancato un affettuoso ricordo per Cesare Felletti Spadazzi, imprenditore molto stimato di Comacchio e fondatore con la sua famiglia del Porto Turistico Marina degli Estensi, nonché a lungo sindaco della Cassa.

Il direttore generale Nicola Sbrizzi, oltre ad esprimere un augurio di buon lavoro al direttore di filiale Simone Roma e al suo staff, ha aggiunto che "la Cassa di Ravenna ha fatto scelte importanti e coraggiose negli anni, inaugurando la filiale di Ferrara in pieno Covid, quando tutti chiudevano o limitavano le proprie attività" e con l’apertura della nuova filiale di Comacchio "prosegue nella sua politica di garantire a tutte le persone, i clienti, le imprese e le famiglie l’opportunità di avere un contatto fisico, empatico, a chilometro zero, con professionisti e persone in grado di consigliarle e supportarle".

Al "taglio del nastro", tante le autorità presenti a suggellare l’importanza dell’occasione: l’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio monsignor Gian Carlo Perego che ha impartito la benedizione alla filiale, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri che vede nell’apertura della nuova filiale un segno di quanto La Cassa di Ravenna, "creda nella nostra economia e nel nostro territorio". All’appuntamento, inoltre, hanno partecipato la presidente dell’Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Comacchio Piergiorgio Folli, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi Antonino Di Lena e il Comandante della Polizia locale di Comacchio Paolo Claps.

Sono intervenuti alla cerimonia anche la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, il vice direttore generale vicario della Cassa di Ravenna Alessandro Spadoni, la vice direttrice generale Miriam Lazzari, il direttore di filiale Simone Roma con la vice direttrice Alessandra Bracchi. Ad arricchire il momento inaugurale è stata la presenza dei bambini e delle bambine della Scuola dell’Infanzia Nostra Signora di Lourdes che hanno portato un bellissimo contributo con la loro sentita e colorata partecipazione.

Dunque, il gruppo bancario La Cassa di Ravenna giunge a quota 136 filiali presenti in cinque regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Lazio). Oltre a quelle di Comacchio e Porto Garibaldi, nella provincia di Ferrara è presente con proprie filiali anche a Ferrara, Longastrino, oltre che a Cento con due filiali di Banca di Imola che fa parte del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Valerio Franzoni