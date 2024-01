Cassa integrazione in aumento. Nei primi dieci mesi del 2023 domande in crescita del 47%

Rufini

In deciso aumento le domande di Cassa integrazione in provincia di Ferrara, nei primi dieci mesi del 2023. Le quasi quattromila ore chieste, prevalentemente di ordinaria, restituiscono la fotografia della complessità del periodo sul fronte dell’occupazione. E il ’grosso’ del monte ore riguarda l’ordinaria che più di altre tipologie è legata alle difficoltà generali e che rappresenta quasi il 92 per cento del totale. Il picco per quanto riguarda la straordinaria è stato, invece, raggiunto nel mese di marzo dello scorso anno. Il settore che più di altri ha avuto bisogno di ricorrere all’ammortizzatore sociale per assorbire il colpo di una congiuntura che resta sfavorevole, è quello della meccanica, con oltre due milioni e ottocentomila ore delle quasi quattromila complessive, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 di settecentomila ore di ’cassa’ ordinaria. Con numeri del tutto inferiori – secondo i dati del Report economia ferrarese della Camera di commercio – segue il settore della metallurgia, che però con le quasi 364mila ore chieste ha quintuplicato il dato dei primi dieci mesi del 2022 e infine la chimica, con 302 mila ore richieste che si sono concentrate tutte nei primi quattro mesi dello scorso anno. L’incremento della cassa integrazione straordinaria in provincia di Ferrara, pur se con cifre molto più basse dell’ordinaria, è un dato in controtendenza con quanto avvenuto sia in Italia che in Emlia-Romagna. In territorio estense, da gennaio a luglio dello scorso anno sono state registrate richieste per 313mila ore di Cig straordinaria, delle quali più dei tre quarti sono state necessarie alle aziende che le hanno inviate per riorganizzazioni interne. In questo caso, il settore più interessato è ancora quello della meccanica. Le restanti 73mila dal monte ore complessivo saranno dirette alla solidarietà e si sono concentrate ancora una volta nella meccanica e per un piccolo residuo nel commercio.

Demografia imprese. Purtroppo in provincia, almeno fino a novembre scorso, è stato registrato un aumento seppur lieve delle cessazioni delle aziende, rispetto allo stesso periodo del 2022 (1.533, cioè 39 in più rispetto allo stesso periodo preso in esame nel 2022). E, altro dato, che non fa sorridere, c’è stato uno stop delle iscrizioni che sono calate rispetto all’anno precedente del 4,3 per cento. Un binomio che restituisce una situazione di crisi, anche se il saldo delle movimentazioni resta in attivo, pur se solo per sette unità rispetto alle 115 del 2022. Per un totale di 32.349 imprese registrate al 30 novembre dello scorso anno. In calo la consistenza delle imprese al femminile (-0,4%) rispetto al 2022 mentre sono in crescita le aziende giovani che hanno fatto registrare un incremento dell’1.6% pari a 36 unità in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.