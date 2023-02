Cassa integrazione, siamo maglia nera "Un indice di fragilità del territorio"

di Federico Di Bisceglie Un altro triste primato che relega il nostro territorio ai piedi delle classifiche. Parliamo, purtroppo, di lavoro. Il report elaborato dal centro studi della Uil fotografa una situazione nella quale, tra il 2019 e il 2022, c’è stato un aumento del 578% delle ore di cassa integrazione richieste. In termini percentuali, proporzionalmente al territorio, è il valore più alto a livello nazionale. "Un’ulteriore conferma della grande fragilità della nostra provincia". Lo dice Massimo Zanirato, segretario della Uil. Un adagio che sentiamo da tempo, quello della fragilità del territorio. "Sì, ma al di là di ripetercelo, occorre darsi da fare e pianificare strategie strutturali. Non possiamo continuare in questa precarietà. La nostra provincia, differentemente da molte altre, non è riuscita a intercettare la spinta propulsiva post pandemica, perché questi dati riguardano anche il 2022". E quali sarebbero le strategie strutturali da mettere in campo? "Ad esempio recuperando alcuni degli oltre sessanta progetti che sono stati incardinati nell’ambito del Patto per il Clima e il Lavoro Focus Ferrara e che, di fatto, sono rimasti lettera morta". Tra i sottoscrittori del Patto ci sono anche i sindacati. "Sì, ma noi siamo disponibili a sederci attorno a un tavolo. Il problema è...