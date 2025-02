Cassette della frutta e influencer. Ecco la campagna social di Cpr

Una campagna digital dal titolo Redea per comunicare i valori della cassa smart di Cpr System. Si tratta di casse presenti in moltissimi supermercati italiani. Sono utilizzate anche per esporre l’ortofrutta a libero servizio e quindi sono visibili a tutti i consumatori ma in pochi ne conoscono i valori. Per questo Cpr System ha iniziato un percorso di informazione utilizzando anche i canali social. Nel 2024 l’attività social di CPR System è stata sviluppata proprio nell’ottica di aumentare i follower. Per entrare in contatto con i consumatori e diffondere i valori del modello Cpr System la cassa Redea è stata consegnata direttamente ad alcuni influencer esperti di tematiche ambientali (Parlasostenibile, Aliceful e Lucia Cuffaro) corredata da una lettera di presentazione, un minicontenitore con il granulo d’origine di Redea e frutta di stagione. Gli influencer hanno realizzato e pubblicato contenuti informativi (reel e storie) diffusi tra i follower e condivisi nelle pagine di Cpr. In poco tempo si sono raggiunte oltre 800.000 impression su tutto il territorio nazionale.