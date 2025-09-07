Cassetti e Roda, baby calciatori premiati in Comune

L’ultimo trofeo della storia della Spal l’ha vinto un bondenese: ebbene sì, perché poco prima delle vicissitudini che hanno portato la squadra ferrarese a diventare l’attuale Ars et Labor, la formazione biancazzurra under16 ha conquistato lo scudetto italiano di categoria nella stagione 2024/2025. Fra gli undici titolari, con il ruolo di vicecapitano, il centrocampista matildeo Niccolò Cassetti, classe 2009, premiato giovedì sera dal consiglio Comunale per gli evidenti meriti sportivi.

Assieme al neo campione italiano, l’assise ha conferito una benemerenza sportiva anche all’altro pupillo del vivaio calcistico matildeo: Alex Roda, talentuoso diciassettenne da quest’anno nelle file del Torino Calcio giovanile e soprattutto stagista presso la nazionale italiana di categoria. "Queste giovani promesse del pallone stanno portando alla ribalta nazionale il nome di Bondeno – è stato il commento del sindaco, Simone Saletti –: tanti complimenti a loro da parte della comunità locale, e l’augurio più sincero per un futuro radioso".

Ai due giovani calciatori l’assise ha conferito altrettante targhe al merito e la presidente del consiglio Comunale, Anna Marchetti, ha consegnato le benemerenze.