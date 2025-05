Cassonetto dato alle fiamme in zona Ceres

Allarme incendio in via Borghi nella tarda serata tra sabato e domenica dove è bruciato un cassonetto contenente carta, cartone e altro materiale. Il bidone è stato stato dato alle fiamme intorno alle 23.30, e l’incendio ha causato preoccupazione tra i residenti della zona. Il rogo, che ha interessato un’area che ospita diversi cassonetti, ha richiesto l’intervento immediato. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono stati immediatamente avvisati e stanno indagando sulle cause. I pompieri hanno lavorato con rapidità e professionalità per contenere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio. I residenti della zona Ceres sono preoccupati per l’accaduto e da tempo chiedono maggiore sicurezza e controllo nella zona, lamentando continuamente gli abbandoni di rifiuti in quel punto. E ora anche l’atto vandalico. Le indagini sono state avviate per cercare di far luce sull’accaduto e identificare i responsabili dell’incendio, anche analizzando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. Anche la collaborazione dei residenti potrebbe essere utile per individuare i vandali. La zona da tempo è oggetto di numerose segnalazioni per la presenza di rifiuti abbandonati e la scarsa efficacia delle misure di raccolta e smaltimento. I residenti hanno espresso la loro preoccupazione per la salute pubblica e l’impatto ambientale di questa situazione. Chiedono maggiore attenzione e interventi da parte delle autorità per risolvere il problema della gestione dei rifiuti e ritengono sia necessario un piano di azione efficace per garantire la pulizia e la sicurezza del quartiere.

l. g.