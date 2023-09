"Cassonetto sfondato e mai riparato a Lido di Spina: situazioni di degrado"

LIDO DI SPINA

Situazioni di degrado a Lido di Spina vengono segnalate al nostro giornale da una turista milanese che ha casa nella località balneare. La protesta riguarda la mancata pulizia dai rifiuti nella strada adiacente la propria abitazione, dove sono presenti i cassonetti stradali. Una situazione che ha a più riprese segnalato, ma che non è stata risolta. Nello specifico, uno dei cassonetti dell’immondizia risulta essere danneggiato sul fondo dall’inizio dell’estate, con i sacchi di rifiuti che sono fuoriusciti all’esterno, al di sotto del contenitore: "Nonostante le ripetute segnalazioni, il cassonetto non è stato ancora sostituito e non viene nemmeno ritirata l’immondizia che rimane all’esterno". Altra questione sollevata dalla turista è lo stato dei marciapiedi dissestati che corrono a fianco di viale Leonardo: "Le mattonelle della pavimentazione sono sollevate. E non è l’unica strada ad avere marciapiedi che si trovano in queste condizioni. In corrispondenza delle vie, sono stati apposti dei cartelli gialli che mettono in guardia dal pericolo di inciampare: in sostanza, vengono avvertiti residenti e turisti del rischio di poter cadere e farsi del male, ma non viene fatto nulla per sistemarli. Credo sia inaccettabile".