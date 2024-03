Castello Estense, sicurezza sul lavoro. Provincia e prefettura fanno fronte comune

Sicurezza sui luoghi di lavoro al centro di un incontro a Castello Estense: unire e ottimizzare gli sforzi per elevare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e contenere il rischio di infortuni con la messa a punto di strategie condivise nel contesto di una sinergica, più efficace collaborazione tra istituzioni. Questo il senso dell’incontro con amministrazioni ed enti che si è tenuto ieri nella sala consiliare della Provincia ed è stato co-presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello e dal presidente della Provincia Gianni Michele Padovani. È stata, in particolare, l’occasione per riunire attorno ad un unico Tavolo i componenti degli analoghi organismi di analisi e monitoraggio che fanno capo a prefettura (l’Osservatorio provinciale sulla sicurezza e legalità), e Provincia, (il Tavolo provinciale per la salute, la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro, articolazione locale del Patto per il lavoro e il clima della Regione Emilia-Romagna) e che fino a ora hanno condiviso separatamente strategie di intervento sul tema della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle rispettive mission istituzionali. L’obiettivo sotto un unico coordinamento interistituzionale è quello di realizzare ogni sforzo utile per ridurre drasticamente infortuni, incidenti sul lavoro e malattie professionali, assicurando livelli più elevati di salute e sicurezza a tutti i lavoratori, a partire dai più deboli e con un’attenzione particolare ai settori più delicati promuovendo la cultura della prevenzione, specie tra i più giovani. Prefetto e presidente della Provincia hanno sottolineato come "la costituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è fondamentale per mettere in campo tutte le azioni necessarie. E’ stata soprattutto condivisa la necessità di promuovere una adeguata formazione ai lavoratori e ai responsabili della sicurezza.