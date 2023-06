Castello, ultimi giorni per visitare le mostre

Chiudono domani le mostre allestite al Castello Estense: IX Premio Fondazione VAF e Carlo Guarienti. La realtà del sogno, realizzate dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara.

Il Castello ancora per pochi giorni ospita il “IX Premio Fondazione VAF” dedicato ai giovani talenti italiani dell’arte contemporanea e, nei Camerini del Principe, la mostra “Carlo Guarienti. La realtà del sogno”, retrospettiva nata da un’idea di Vittorio Sgarbi in occasione del 99° compleanno dell’artista, che attraverso oltre cento opere tra pitture e sculture presenta al pubblico un originale protagonista del panorama artistico nazionale ed europeo da oltre mezzo secolo. Prosegue invece fino al 24 giugno la mostra dossier “Arte e letteratura nel nome di Roberto Longhi. Bassani, Pasolini, Testori” in Biblioteca Ariostea: un percorso interdisciplinare, attraverso documenti inediti e filmati di tre grandi intellettuali - Pier Paolo Pasolini, Giorgio Bassani e Giovanni Testori - e del loro maestro, Roberto Longhi. Prosegue fino al 19 giugno la mostra “Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa”, con oltre cento opere da tutto il mondo racchiuse per l’occasione a Palazzo dei Diamanti.

Inoltre, sempre per venerdì prossimo alle 21 è prevista una visita guidata per i singoli visitatori. La visita va prenotata a ’Raccontare l’arte’, telefonando al 339-1969869 (dal lunedì alla domenica, dalle 18.00 alle 20.30) o via email [email protected]

Il costo della visita guidata è di 10 euro (costo del biglietto escluso).

Negli altri giorni l’esposizione osserva il consueto orario di apertura, dalle 10 alle 20.