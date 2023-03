Castello, volte nel degrado Il Comune scrive alla Provincia: "Si attivi per il loro restauro"

I voltini del Castello devono essere sistemati. Sì, in effetti sono l’ultimo tassello per una riqualificazione complessiva che parte dalla piazza Savonarola (nella quale è stato rifatto ex novo il pavimento) e in cui è stata riqualificata e pulita la statua grazie allo strumento dell’Art Bonus. Oltre i volti che segnano il confine con piazza Castello, si arriva in piazza Repubblica. Anch’essa oggetto di una profonda riqualificazione, a partire dalla fontana. Manca solo il restauro dei quattro volti nella porzione di edificio che si protende e si collega con il Palazzo Ducale, tra piazza Savonarola e piazzetta del Castello. Ed è per questo che l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Maggi ha scritto una missiva al presidente della Provincia Gianni Michele Padovani per "sollecitare i lavori".

"Come lei ben sa – si legge nella missiva - gli intonaci e i muri di tali volti, che costituiscono uno dei flussi pedonali e ciclistici più importanti della città di Ferrara, versano in uno stato avanzato di incuria e degrado, oggi reso ancor più evidente dalla rinnovata pavimentazione di largo Castello". L’appello che fa Maggi è alla "sensibilità" del presidente della Provincia su questi temi. Essendo una propaggine del Castello, la competenza sul recupero dei volti è dunque della Provincia.

"Faccio appello alla sua sensibilità e attenzione – scrive l’assessore ai Lavori Pubblici - affinché tale intervento venga al più presto eseguito, anche in ragione dell’imminente avvio della stagione turistica e della prevista presenza di oltre cinquantamila spettatori provenienti da tutto il mondo che giungeranno in città in occasione del concerto di Bruce Springsteen a maggio". In effetti al 18 maggio non manca tantissimo e, l’intenzione dell’amministrazione, è quella di ‘tirare a lucido’ la città per il grande evento. Ma non c’è solo quello. L’estate ferrarese, annuncio dopo annuncio, sta ormai riempiendo calendari e agende. Concerti, contest, manifestazioni. Un punto su cui Maggi, all’interno della missiva, fa leva per sollecitare l’attenzione dell’ente che ha sede in Castello e su Padovani in primis. "Sono previsti centocinquanta eventi nel corso di quest’anno – così l’amministratore - e tali eventi richiameranno a Ferrara migliaia di turisti ai quali – e sono convinto di interpretare anche il suo pensiero – dobbiamo presentare la nostra città nel migliore dei modi". Insomma quei voltini un po’ ammalorati e lasciati a se stessi, incastonati in una cornice appena riqualificata, appaiono un po’ come una nota stonata. "L’intervengo conservativo e di restauro", come viene definito all’interno della lettera, s’ha da fare.

Federico Di Bisceglie