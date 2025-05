Casumaro, consulta e polemiche. L’assessore Salatiello ribatte a Fd’I

"A Casumaro, la Consulta esisteva, lavorava e si è dimessa. Non per noia, non per stanchezza, ma almeno in parte per sfiducia crescente nei confronti di un’amministrazione che non ha mai voluto davvero ascoltare. Oggi, alla scadenza dei termini, nessuno si è ricandidato. Non è un vuoto casuale: è il risultato di un clima in cui l’impegno civico viene scoraggiato, non valorizzato". Sono le parole di Alessandro Guaraldi, coordinatore di Fratelli d’Italia Cento, vhe aggiunge. "Chi si è messo a disposizione della comunità lo ha fatto con spirito costruttivo, ma si è trovato isolato e ignorato. Abbiamo sempre sostenuto la partecipazione dei cittadini, è da tempo che segnaliamo l’inerzia dell’amministrazione Accorsi nel dare voce ai territori periferici, e in particolare l’abbandono delle Consulte come quella di Casumaro".

Non si è fatta attendere ieri la replica del vicesindaco Vito Salatiello (nella foto). "Continua il lavoro in smart working di Fratelli d’Italia. Infatti, il consigliere casumarese Guaraldi, forte dei meritati oltre 210 voti di preferenza – dice Salatiello –, soprattutto nella frazione di Casumaro, ha preferito non contribuire alla ricostituzione della consulta, ma attendere l’esito delle autocandidature per fare un bel comunicato a distanza. Resta sempre aperta la nostra porta per un lavoro di comunità in presenza, come si sta facendo su altri campi, anche in frazione, con la ricostituzione, ad esempio, di un gruppo di splendidi cittadini per riattivare la fiera o la facilitazione di tante altre iniziative".