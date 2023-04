Casumaro diventa la capitale delle sagre

CASUMARO

Casumaro oggi e domani diventa la capitale delle sagre grazie a Caracol, la Cooperativa sociale che organizza anche la Sagra della Lumaca e che alla Polivalente casumarese dà dunque vita alla prima convention nazionale delle Sagre Italiane, per parlare del valore sociadi soluzioni. Confrontando esperienze, interscambio culturale e gastronomico, allo scopo di trasmettere maggior consapevolezza sulle tradizioni che animano la cucina italiana ma anche portarle verso il futuro. L’obiettivo è anche di creare una futura rete delle Sagre Italiane per poter promuovere un evento nazionale Food, da ripetere ogni anno come appuntamento fisso del settore e creare una Academy, legato ai valori delle Sagre e delle strategie di comunicazione, marketing con cui Caracole pensa che le sagre debbano confrontarsi per un futuro di successo e di crescita.

"Mantenere le tradizioni e rinnovarsi sarà la mission – dice Stefano Rimondi, presidente di Caracol – l’idea ci è venuta pensando alla ricaduta sociale che ricoprono le Sagre, dal cambio del mondo del terzo settore, dal fatto che l’avere questi eventi ci distingue dal resto d’Europa ma anche che serve costruire una rete per aumentarne il valore. Poterci confrontare fino ad arrivare a un modello simile e vincente nella promozione, potenziarci ascoltando le varie esperienze e quindi correggere o trovare idee su aspetti dove c’è più carenza". Convention che sarà molto partecipata.

"Abbiamo oltre 150 adesioni, con Sagre che arriveranno anche dalla Sardegna, da Roma e Ancona, ovviamente con la presenza più massiccia di quelle della zona emiliana – prosegue – un numero che per essere la prima edizione ci lascia davvero molto soddisfatti. Le nostre sagre possono insegnare il valore delle tradizioni e della forte appartenenza al territorio al quale sono rivolti i risultati mentre dagli altri possiamo apprendere come modificarci per guardare al futuro. La sfida oggi è mantenere la ricetta della tradizione ma creargli attorno un appeal diverso, più moderno, in termini di mise en place, l’apparecchiare, la promozione, i qrcode, i social, la ricerca sempre maggiore di prodotti di qualità e tantissimi altri aspetti. Serve guardare al futuro per non scomparire ma anche per superare l’ostacolo del passaggio generazionale". Un ricchissimo programma che in questi due giorni toccherà tantissimi aspetti, da quello gastronomico fino a quello legislativo, che vedrà oggi anche l’intervento dell’ex ministro del lavoro e politiche sociali Giuliano Poletti che parlerà del valore dell’associazionismo e del marketing territoriale, dopo vari aspetti portati anche dai sindaci di Finale, Cento, Bondeno e Ferrara. Non mancheranno i case history della sagra di Casumaro, San Carlo, Buonacompra e interventi delle associazioni.

Laura Guerra