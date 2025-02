Casumaro frena la Comacchiese. Sfuma così il sorpasso sul Mesola

1 COMACCHIESE 1 : Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, D’Elia, Barbieri (35’ del secondo tempo Sarto), Catozzo, Daniel, Chinappi (10’ secondo tempo Correggiari), Govoni (40’st Guernelli). A disp: Pancaldi, Bellodi, Amadelli, Hidri, Pencarelli. Allenatore Rambaldi. COMACCHIESE: Campi, Centonze, Vultaggio, Gordini (22’secondo tempo Tavolieri), Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (33’primo tempo Elshazly). A disp: Farinelli, Grigatti, Angelini, Grassi, Bushi, Felloni. Allenatore Candeloro. Arbitro: Bertoni di Faenza Marcatori: 27’ del primo tempo Govoni, 51’ Noschese. Note: viene espulso al 35’st Elshazly. Ammoniti D’Elia, Catozzo, Noschese, Farina, Gordini.

La formazione della Comacchiese aveva su un piatto d’argento l’occasione del sorpasso ad opera del Mesola, sconfitto dalla Centese nell’anticipo che è stato giocato sabato, invece è costretta a dividere la posta da un Casumaro che si mostra sorprendente. Mercoledì la formazione rossoblù aveva vinto il recupero con il team Valsanterno, rimontando il doppio svantaggio. Ieri ha reso la vita difficile alla seconda forza del campionato. La Comacchiese ha avuto la possibilità di passare in vantaggio al 25’ del primo tempo con Marongiu; Gherlinzoni cambia gioco sulla corsia opposta, Centonze conquista il fondo, cross sul secondo palo, dove è appostato l’ex attaccante di Copparese e Sant’Agostino, ma alza la mira da buona posizione e a porta spalancata. Fa centro due minuti più tardi il Casumaro. Il gol porta la firma di Govoni, in contropiede brucia tutti sullo scatto, chiama Campi all’uscita e poi lo trafigge senza appello. Terzo gol in due partite per l’ex capo cannoniere che militava in Prima categoria.

Nel secondo tempo la Comacchiese entra con il piglio giusto e trova il pareggio al 6’ con Noschese, che batte Saccenti con un bel diagonale. Al 15’ è Temporin a far tremare la porta di Saccenti, parando un bel tiro al volo. Al 25’ una splendida azione firmata dalla formazione lagunare. Gherlinzoni se ne va in slalom, dal limite lascia partire un gran tiro a giro che viene però respinto proprio sulla linea di porta da Farina. Al 34’ del secondo tempo la compagine della Comacchiese resta in dieci uomini per l’espulsione di Elshazly, che era entrato alla fine del primo tempo per l’infortunio di Marongiu, un altro stiramento alla coscia.

La partita si spegne gradatamente, fino a pochi minuti dalla fine del match, quando Govoni, ben imbeccato da Daniel, sfiora il gol da posizione defilata. Niente da fare. Il risultato del confronto resta sul pari, un 1-1 che alla fine accontenta tutti. Anche se c’è un po’ di rammarico per la squadra di mister Candeloro, che non sfrutta l’occasione del sorpasso in vetta alla classifica.

Franco Vanini