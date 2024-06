Casumaro, nuova scuola: "Prevista pista di atletica"

CENTO

Il sindaco Edoardo Accorsi prosegue il suo tour sui cantieri in corso sul territorio comunale: l’ultimo in ordine di tempo a Casumaro, dove c’è stata la terza tappa dell’aggiornamento deicantieri Pnrr in città. "Siamo a Casumaro, dove stanno proseguendo i lavori per la costruzione della nuova scuola primaria e secondaria della frazione - sottolinea il primo cittadino – Come potete vedere dalle foto, dopo le prime fasi di accantieramento, sono sorti i primi pilastri della struttura nuova e moderna che prenderà il posto del vecchio complesso scolastico, molto datato e che necessitava di importanti interventi di miglioramento".

Nella nuova scuola, sorgerà anche una palestra e un parcheggio a servizio. "In fase di progettazione abbiamo previsto la possibilità di realizzare a cantiere terminato – aggiunge Accorsi – una pista d’atletica e altre dotazioni sportive. Un cantiere sfidante perché, come richiesto da alcuni criteri di finanziamento del Pnrr, per garantire la continuità didattica, il progetto è stato studiato su più fasi così da evitare lo spostamento di classi in moduli temporanei fuori da scuola e l’interruzione dello svolgimento regolare delle attività dovuto ai lavori". Poi una considerazione finale del primo cittadino.

"Sono certo che la nuova scuola sarà in grado di accogliere anche la comunità cittadina di Casumaro, aprendo le sue porte alle associazioni e alle realtà del territorio. Facendo sì che questo investimento possa stimolare la crescita dei ragazzi – conclude Accorsi – aiutare le famiglie e generare un impatto positivo per tutti, che vada ben oltre la ’semplice’ costruzione di una nuova struttura. Crediamo nel futuro della nostra comunità e continueremo a lavorare affinché si realizzi". Potrebbe non essere l’ultimo sopralluogo.